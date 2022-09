Football: bon départ pour les trois équipes de la polyvalente Bélanger

Les trois équipes de football de la polyvalente Bélanger à Saint-Martin, étaient sur le terrain en fin de semaine.

Patriotes Juvéniles

C'est vendredi le 9 septembre dernier que les Patriotes juvéniles amorçaient leur saison. C'est sur le terrain des Huskies de Charlesbourg que les beaucerons ont obtenus leur première victoire de la saison. par la marque de 32-6. La défensive a été très solide tout au long de la rencontre, elle n'a rien accordé à l'offensive adverse. Le secondeur Julien Lessard a même inscrit un touché défensif sur une interception. La défensive a profité des excellents bottés d'Alexis Roy pour obtenir des positionnements avantageux. La ligne offensive a fait un travail remarquable pour appuyer le jeune quart-arrière Noah Quirion qui a lancé 3 passes de touchés à son premier départ à trois cibles différentes. (Jacob Fortier, Charles Maheux et Jean-Nicolas Paré)

Les Patriotes juvéniles poursuivront leur saison, à domicile, vendredi le 16 septembre à 13 h 30 contre le Mistral de Mont-Joli.

Patriotes cadets

Les Patriotes cadets recevaient le Graal du collège Clarétain de Victoriaville vendredi dernier. Ce fut un match très physique et axé sur la défensive. Au premier quart, l'offensive du Graal a eu plusieurs chances de marquer, mais la défensive des Patriotes a toujours eu le dernier mot. Malgré un départ plutôt tranquille de l'offensive, les Patriotes ont réussi à compléter un très long jeu pour marquer le premier touché du match. Le quart-arrière Elliot Poulin a rejoint Nathan Morin sur une longue passe qui a couru jusqu'à la zone des buts. Le converti fut réalisé par Pier-Émile Lacasse. Il a fallu attendre à la fin du 4e quart pour voir d'autres points s'inscrire au tableau. Le Graal, étant repoussé dans son territoire, a déposé le genou au sol dans la zone des buts pour un touché de sûreté. Le pointage était de 9 à 0 avec moins de 6 minutes à jouer au match. Le Graal s'est ensuite inscrit au pointage dans la dernière minute en marquant sur une longue passe. Avec le converti de 2 points réussi, le pointage final était de 9 à 8 en faveur des Patriotes.

« Nous avons eu droit à un match très physique. Notre défensive a passé beaucoup de temps sur le terrain en première demie. Ils ont toujours trouvé le moyen d'arrêter le Graal pour nous permettre de rester dans le match », note l'entraîneur-chef des Patriotes Sébastien Turcotte.

Le prochain match des Patriotes cadet aura lieu samedi le 17 septembre alors qu'ils recevront la visite du Laser de Rochebelle à la polyvalente Bélanger dès 10h00.

Patriotes benjamins

Les Patriotes benjamins étaient en action du côté de Lac Mégantic ce dimanche 11 septembre. Pour débuter la saison, depuis quelques années dans cette catégorie, le premier weekend prend la forme d'un jamboree où quelques équipes se rassemble pour initier les plus jeunes au football avec plaquages. Le premier match officiel se tiendra dimanche prochain le 18 septembre à 14h00 à la polyvalente Bélanger, alors que les Patriotes recevront la polyvalente de Donnacona. Pour revenir au jamboree, les Patriotes ont affrontés en levée de rideau, les Béliers de l'endroit. Les Patriotes ont effectué 20 jeux en attaque, puis 20 jeux en défensive. Les Patriotes a marqué deux touchés contre zéro pour l'adversaire, ils ont été marqués par Thomas Bellegarde et Alex Champagne. Par la suite, les Patriotes ont affronté les Montagnards de Tethford Mines. Après les 40 jeux au total, les Patriotes ont marqué quatre touchés et en ont accordés deux seulement. Les touchés ont été marqué par Thomas Bellegarde à nouveau, Hubert Morissette, Zachary Veilleux et Loik Champagne sur une interception. Les jeunes joueurs ont très bien fait en attaque, autant par la passe qu'au sol. Du côté de la défensive, nos jeunes ont très bien fait avec de très beaux plaqués en début de saison. C'est surtout cet aspect du jeu qui est difficile à maitriser, étant donné que plusieurs joueurs de secondaire un proviennent de la ligue de flag football du printemps. La ligne défensive a su mettre beaucoup de pression sur les attaques adverses.