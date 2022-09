Trois équipes de l'Ascalon Saint-Georges championnes régionales

La fin de semaine dernière, trois équipes de l’Ascalon Saint-Georges ont été couronnées championnes de la LSQM. Ces finales regroupaient les clubs de la grande région de Québec.

Pour participer, elles devaient figurer parmi les quatre premières positions du championnat de saison régulière de la ligue régionale. Pour l’Ascalon, ce sont les équipes U14F et U16F, toutes deux championnes de saison régulière ainsi que l’équipe U14M ayant obtenu la seconde position au classement qui ont représenté leur club.

Dès vendredi, le U14F de Saint-Georges a affronté le CS Trident en demi-finale. Ce fut un match de haut niveau à l’issue de laquelle l’équipe de Saint-Georges pris le dessus en seconde mi-temps pour s’imposer sur le score de 3-1 (Émily Baron (2) Sarah-Ève Lagueux).

Par la suite, les Georgiennes U16F, opposées pour la demi-finale au Kommando de Thetford Mines, obtenaient elles aussi leur accès à la finale en prenant le dessus sur le score de 1-0 avec un but d’Alice Chouinard en toute fin de rencontre.

Enfin, le samedi 10 septembre, ce fut au tour de l’équipe masculine de Saint-Georges d’en découdre avec le Phénix de Québec. Ce match fut longtemps indécis, score de 1-1 en fin de temps régulier, si bien que le gagnant fut décidé sur une série de tirs de pénalités. À cet exercice, l’équipe de Saint-Georges fut la plus habile tout en pouvant compter sur l’excellente prestation de son gardien de but Zacharie Deschènes.

C’est donc un « carton plein » obtenu avec les trois équipes de l’Ascalon Saint-Georges qui accédaient à la finale des séries LSQM se déroulant le dimanche 11 septembre à Lévis.

Lors des finales, les équipes U14M et U14F étaient opposées respectivement aux formations du Kommando Thetford et de Lévis Est. Chez les gars, Saint-Georges démontra une belle maîtrise du jeu pour s’imposer sur le score sans appel de 5-0 face à Thetford Mines. Au niveau U14F, l’équipe, dirigée par Xavier Bouhy, excella également pour obtenir la victoire sur le score de 3-0 face au groupe de Lévis. À noter également que cette équipe U14F Ascalon a aligné les records durant la saison avec une série de 10 matchs sans concéder aucun but et a terminé le championnat régulier avec 10 points d’avance sur le second au classement, concluant le tout sur une fiche de 48 buts inscrits et seulement deux buts reçus. Un record qui sera difficile à battre.

Pour clôturer la journée, la finale opposant la formation U16F de l’Ascalon Saint-Georges à leurs rivales de saison du CS Trident permit aux supporters georgiens de célébrer à nouveau avec un gain de 1-0 en faveur de Saint-Georges, but inscrit par Rosalie Genesse, capitaine de l’équipe.