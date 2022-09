La pilote Chloé Grondin se battra pour deux titres en fin de semaine

La jeune pilote originaire de Saint-Georges, Chloé Grondin, se battra pour deux titres durant le dernier week-end de course de la saison à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Ce samedi elle participera au championnat 2022 de Nascar Sport Compact Amateur, qui réunira 28 pilotes pour une finale de 50 tours. Une bourse bonifiée sera aussi remise aux pilotes participants à la finale.

Jusqu’à présent, c’est Eric Desponts (#151) qui est meneur au championnat avec 228 points. Non loin derrière, Dale Darveau (#30) occupe le second rang avec 196 points et Chloé Grondin (#32) est 3e avec 194 points.

Le classement étant très serré, les pilotes devront redoubler d’efforts afin de déloger le meneur. Cependant, rien n’est joué pour Eric Desponts qui devra effectuer un sans-faute lors de la finale.

Puis dimanche à 13h, Chloé sera en piste pour la troisième et dernière course de la Triple Couronne Féminine 2022. Avec une finale de 50 tours, ce sont 10 pilotes qui ont confirmé leur présence pour ce programme.

Pour le moment c’est Chloé Grondin (#32) qui est au sommet du classement avec 20 points. Elle est suivie de très près par Ashley Mercier (#46) avec 18 points. Léonie Perreault (#48) et Shanya Fecteau (#428X) sont nez à nez en 3e position avec 13 points.

D’autres compétitions prévues samedi

Également, la Série Sportsman Québec TEC sera présente sur le bitume de l’Autodrome Chaudière pour une finale de 100 tours avec 32 pilotes.

Les Mini-Sportsman Fromagerie Victoria seront également présents avec 21 jeunes pilotes.

Il y aura également une finale de 25 tours pour les minis modifiées et une finale de 2 X 50 tours en formule “course invitation” de la catégorie Nascar Truck.

Enduro 200

Une fois les festivités terminées dimanche, ce n’est pas moins de 108 intrépides pilotes qui vont envahir la piste pour l’Enduro 200 dès 13 h 30.

Dès la fin de la finale des dames, ils prendront possession de la piste jusqu’à ce que la voiture émette son dernier souffle.

Mentionnons qu’en 2021, c’est Claude Goupil, pilote NASCAR Vintage qui a remporté les honneurs suivis en 2e place par Marc Bégin, pilote NASCAR Late Model et en 3e place de Ken Grondin et Vincent Charbonneau, à égalité. Plus tôt cette année, c’est Jérémy Bergeron à bord de la voiture #81 qui a terminé l’épreuve en premier. Il aura été suivi du #003x de Karl Langelier Roy à 289 tours et d’Alex Paquet #44 en 3e position.

Annulation de l’hommage militaire

L’organisation de la Série Sportsman TEC en collaboration avec Michael Girard ont le regret de vous annoncer que l’hommage aux militaires et anciens combattants (Je Me Souviens) se doit d’être annulé lors de programme de course du 17 septembre à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Il sera réalisé l’an prochain.

Le Gouvernement fédéral a décrété un deuil de 10 jours suite au décès de la Reine Élisabeth II. Ceci a donc un impact sur toutes les sphères d’activité de nos Forces armées canadiennes. Aucun évènement ne peut être tenu par tous les membres des FACS durant cette période.

Notons tout de même que le programme de course aura lieu comme prévu.

Sur présentation d’une carte d’identité du service militaire, les vétérans et membres des Forces armées canadiennes auront un rabais de 50% sur leur billet d’entrée.