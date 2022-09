Les Dragons s'inclinent à Trois-Rivières

L'équipe de football juvénile des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges ont malheureusement connu une défaite écrasante de 48-17 contre le Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières.

La partie se déroulait le 16 septembre. L'équipe trifluvienne a inscrit un premier touché avec moins de 5 minutes avant la fin du premier quart. De plus, l'un de leur joueur s'est gravement blessé à la cheville ce qui a provoqué l'arrêt de la partie pour attendre le transport ambulancier.

Les Dragons ont bloqué la transformation lorsque le match a repris, mais ils ont accordé un deuxième touché avant la fin du quart.

En début de deuxième quart, la défensive des Dragons connaît une belle séquence, forçant le Vert et Or à concéder un touché de sûreté de deux points. Les Dragons se font cependant recouvrer le botté d’envoi adverse et un troisième majeur de Trois-Rivières suivra au jeu suivant.

Les Dragons accusent un retard de 20-2, mais Gabriel Leclerc franchit la ligne des buts avec moins de 2:00 avant la mi-temps. Malheureusement, le Vert et Or réplique rapidement pour faire 27-8 avant la pause.

Les locaux confortent leur avance au troisième quart avec deux autres touchés. En début de dernier quart, Émile Cloutier inscrit un placement, mais le Vert et Or est impitoyable et inscrit un autre touché jute après. L’écart creusé entre les deux équipes force même de jouer la fin du match en temps continu, une fin de match qui n’est marqué que par un deuxième et dernier touché des Dragons, signé Benjamin Lalonde. Les Dragons retournent chez eux avec une dure défaite de 48-17.

Les Dragons ont cumulé 245 verges par la passe. Utilisé en fin de match pour lui permettre de voir du terrain, le quart-arrière recrue Alex Grondin a réussi 8 de ses 10 passes, bonnes pour un total de 119 verges. Hubert Drouin a capté 8 passes, pour un total de 85 verges. En défensive, le secondeur Gabriel Paradis a réussi 3,5 plaqués, dont 1 pour perte de terrain et 1 sac.

« Ce fut un match très difficile sur plusieurs aspects. Nous avons pu constater à quel point nous avons une équipe pleine de potentiel, mais très jeune et inexpérimentée. Nous avons commis plusieurs erreurs sur les unités spéciales. Défensivement, nous devrons revenir à la base et pratiquer nos plaqués. Offensivement, nous devons nous mettre en marche plus rapidement. Nous avons subi énormément de blessures lors du match et nous aurons besoin du retour au jeu de joueurs pour le prochain. Nous devons rediriger le tir pour le prochain match et nous avons une grosse semaine de préparation en vue », commentait l’entraîneur-chef Carl Dallaire.

Les Dragons retournent sur la route ce vendredi 23 septembre à compter de 19 h 30, pour affronter les Corsaires de l’école secondaire Pointe-Lévy, une équipe à la recherche d’un premier gain cette saison.