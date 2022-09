Premier match à domicile de la saison pour les Condors football

Demain, le 24 septembre, l’équipe de football des Condors jouera sa première partie à domicile de la saison dès 19 h 30.

C’est contre Les Pionniers du Cégep de Rimouski que les Beaucerons tenteront de gagner une quatrième partie consécutive. Cette saison, les Condors disputent huit matchs en saison régulière.

« Notre équipe est toujours invaincue après trois matchs. Après avoir défait coup sur coup l’équipe du Cégep de La Pocatière, du Cégep de Chicoutimi et la semaine dernière du Cégep de Jonquière, nous pourrons enfin jouer notre premier match à domicile, souligne Marc Loranger, entraîneur-chef de l'équipe. Nous disposons d’une offensive expérimentée et jusqu’ici nos joueurs ont répondu aux attentes. »

Depuis leur début de saison, ils n’ont pas commis une seule faute. Le 27 août, ils sont repartis de La Pocatière avec la victoire par la marque écrasante de 51-3. Le 11 septembre, les Condors jouaient contre Chicoutimi et la partie s’est terminée en leur faveur 41-0. Finalement, le 17 septembre, les Gaillards du Cégep de Jonquière n’ont eu aucune chance s’inclinant 31 à 15.

Une équipe jeune et prometteuse

L’équipe qui vit sa deuxième saison en division 3 se compose maintenant de 70 joueurs, soit 13 de plus que l’an dernier. Selon l’entraîneur-chef, plusieurs joueurs sont à surveiller : « Notre quart-arrière, Thomas Jean, a déjà 9 passes de touchées en plus d’en avoir marqué trois autres par la course. Jérémy Gosselin et Louis Drolet sont parmi les meilleurs receveurs de la ligue en ce moment et Alexandre Lessard domine comme porteur de ballon, mentionne-t-il. La défensive en surprend plusieurs jusqu’ici. Nous possédons beaucoup moins d’expérience de ce côté, mais nos adversaires ont marqué seulement dix-huit points après trois parties. On espère continuer notre bon travail cette semaine devant nos partisans, » précise Marc Loranger, qui en est à sa 5e saison avec les Condors football.

Venez encourager votre équipe locale dès 19h30 sur le terrain du Cégep Beauce-Appalaches pour ce match inaugural.

L’équipe beauceronne sera également l’hôte des matchs prévus le 1er octobre (La Pocatière), le 15 octobre (Chicoutimi) et le 22 octobre (Jonquière).

Une ambiance festive avec groupe de musique et foodtruck sera au rendez-vous le samedi 1er octobre, pour souligner à la fois les portes ouvertes du campus de Saint-Georges et le deuxième match à la maison.