Une nouvelle victoire pour les Chevaliers

Après avoir vaincu le Blizzard vendredi soir, les Chevaliers ont réservé le même sort aux Phénix du Collège Esther-Blondin cette fois-ci par la marque de 5-1.

Les Lévisiens ouvrent la marque à 1:33 en début de match. Dans une descente à 2 contre 1, Matt Gosselin choisit de garder le disque. Sa décision est la bonne, car son tir bat le gardien du côté du bâton. La réplique du Phénix ne tarde pas, car 10 secondes plus tard, Mathis Baril déjoue le gardien pour niveler la marque. C’est d’ailleurs le seul but accordé par Philippe Boucher. À 11:04, le défenseur des Chevaliers, Eliot Chaput, appuie l’attaque et il récupère le disque laissé libre près du gardien pour redonner les devants à son équipe. Des aides sont attribuées à Justin Carbonneau et à Justin Garneau.

Comme la veille, la 2e période fut très productive pour les locaux. Ils mettent le match hors de portée pour les visiteurs. Les joueurs de Pier-Luc Giguère inscrivent trois buts. Tout d’abord, Justin Carbonneau exécute une belle feinte devant le défenseur et son tir précis touche la cible pour son 6e but de la saison. L’entraîneur du Phénix décide de changer son gardien afin de fouetter sa troupe. L’offensive des représentants de Chaudière-Appalaches ne dérougit pas. À 15:59, Mavrick Lachance reçoit une belle passe de Justin Garneau pour porter la marque à 4-1. Les Lévisiens complètent le 2e vingt avec une avance de 4 buts lorsque le tir de la ligne bleue d’Alexandre Dallaire se faufile et trouve le fond du filet.

Aucun but n’a été inscrit au dernier tiers. Les Chevaliers ont utilisé leur rapidité et leur travail acharné afin d’empêcher une remontée de leurs adversaires.

Les trois étoiles RDS sont :

1re étoile : Justin Carbonneau des Chevaliers;

2e étoile : Charles-Étienne Lemay des Chevaliers;

3e étoile : Quincy Supprien du Phénix.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu le vendredi 30 septembre prochain alors que le Séminaire Saint-François sera l’adversaire.

Texte: Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis M18AAA