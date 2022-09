Les Condors dévoilent leur nouveau capitaine et ses adjoints

Avec le départ de vétérans tel que Mikisiw Awashish, Jacob Bernard, Charles-Édouard Drouin et Samy Paré entre autres, le groupe d’entraîneurs a choisi le nouveau capitaine et ses adjoints, qui formeront le groupe de leaders pour les Condors en 2022-2023.

Dylan Champagne

Il n’est pas étranger au rôle de capitaine, lui qui a souvent porté le « C » au cours de son apprentissage au hockey mineur. Il a été capitaine des Chevaliers de Lévis de la ligue M18 AAA et maintenant à 19 ans, il devient le capitaine des Condors du Cégep de Beauce-Appalaches.

Son étique de travail, sa passion pour le hockey et sa discipline font de Dylan un exemple parfait pour ses coéquipiers. En 2021-2022, il a été seulement le 3e joueur de l’histoire de la LHJAAAQ à jouer sur une base régulière (18 minutes par matchs) et terminer la saison avec 0 minute de punition en plus d’obtenir 52 points en 42 partis tout en ayant un différentiel de +23.

Ses objectifs sont d’amener son équipe aux plus grands honneurs, après avoir passé si près avec les Chevaliers de Lévis et aussi avec les Condors l’année passée. Son début de saison est explosif avec 1 but et 12 mentions d’aides en 5 parties.

« Mon entourage était très content pour moi, c’est un bel honneur et j’ai bien l’intention de tout faire pour soutirer le meilleur du groupe. Je crois sincèrement au potentiel de notre équipe de se rendre loin. » — Dylan Champagne, # 27.

Jean-Raphaël Roy

Originaire de Saint-Georges-de-Beauce, l’athlète de 18 ans qui aura 19 ans au mois d’octobre a choisi de revenir chez lui pour terminer son stage junior afin d’être un facteur important au sein du groupe des Condors. Le nouveau # 77 fait déjà sentir sa présence sur la patinoire alors qu’il n'a pas peur de venir en aide à ses coéquipiers lorsqu’on tente de les intimider. Dans le vestiaire, sa présence est aussi palpable et ses saines habitudes de vie font de lui un exemple à suivre. Son expérience au niveau Junior Majeur est certainement un atout alors qu’il n’a pas peur d’exiger le meilleur de ses coéquipiers.

« Je veux être un exemple pour mes coéquipiers sur la patinoire, mais aussi en dehors et aux entraînements dans le but d’avoir le meilleur de chacun. » — Jean-Raphaël Roy, # 77.

William Lepage

William est avec les Condors depuis la première saison de l’équipe et ses objectifs sont toujours les mêmes, bien faire les détails soir après soir pour s’assurer de performer à son meilleur.

« C’est un privilège et une fierté qui vient avec de belles responsabilités, j’aimerai être un exemple pour les jeunes et apporter de l’expérience au groupe, autant sur la glace qu’à l’extérieur. » — William Lepage, #8.

Le rapide ailier est utilisé à toutes les sauces et ses performances donnent raison à son entraîneur. Il a déjà accumulé 9 buts et 13 points en seulement 5 parties, ce qui le place au 2e rang dans la LHJAAAQ au niveau des buteurs à égalité avec son coéquipier, Charles-Étienne Hébert.

Félix-Antoine Gosselin

Félix-Antoine a fait sa place avec les Condors dès sa première saison grâce à sa versatilité et son intensité. Il n’est pas rare de voir Félix-Antoine faire la navette entre la position d’attaquant et celle de défenseur, et ce au cours d’un même match.

Son sérieux et son engagement ont convaincu les dirigeants des Condors à donner davantage de responsabilités à Félix-Antoine. Étant issu d’une famille de hockeyeur, être un bon coéquipier fait partie des valeurs du vétéran # 18.

« J’étais content d’avoir la confiance des entraîneurs cette année. Ça fait trois ans que je suis dans ce programme et je veux être un leader positif en aidant les jeunes à devenir meilleurs sur la glace en poussant l’intensité à un autre niveau. Aussi, s’ils ont des questions sur des travaux scolaires, je veux être quelqu’un d’accessible pour eux. Mes objectifs cette année sont de faire les séries et espérer finir le travail qui a été commencé l’an passé, soit gagner une coupe Napa. » — Félix-Antoine Gosselin, # 18.

Les jeunes joueurs des Condors peuvent toujours compter sur le support de Félix-Antoine qui est toujours prêt à les aider.

Émile Côté

Le talentueux défenseur, et premier choix des Condors et 3e au total en 2020 a déjà accumulé 10 points en 5 parties. Avec une moyenne de temps de jeu de plus de 24 minutes par match, il sera assurément une pièce importante au succès des Condors.

« Très surpris de l’annonce, mais bien content d’obtenir la confiance des entraîneurs pour mon leadership. Je pense être une personne relax qui peut détendre l’atmosphère et qui reste calme durant les moments stressants. »– Émile Côté, # 3.

Collaboration au texte: Pierre-Luc Siméon.