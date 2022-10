Les Dragons s’inclinent devant les Estacades

Les Dragons ont offert une bonne opposition aux Estacades en première demie, mais se sont inclinés 35-17, le vendredi 30 septembre.

Le match avait pourtant débuté sur les chapeaux de roues pour les Dragons, avec un touché de Gabriel Leclerc à la première possession des locaux. Cependant, les Estacades répliquent immédiatement avec un touché sur le retour d’envoi. Les deux équipes s’échangent ensuite les devants tout au long de la première demie. Pour les Dragons, on signale entre autres un placement de Félix-Antoine Thibault et un touché d’Antoine Gosselin. C’est finalement Trois-Rivières qui termine la demie avec une avance de 20-17.

En deuxième demie, les Dragons cafouillent à quelques occasions et les Estacades en profitent. Ces derniers récoltent de nombreuses pénalités, mais les Dragons manquent d’opportunisme et ne parviennent pas à inscrire de points en deuxième moitié de match. Deux touchés des Estacades en fin de dernier quart viennent confirmer leur victoire par la marque de 35-17.

Plusieurs Dragons ont tout de même offert une belle performance malgré la défaite. Le quart-arrière Charles Boulianne a réussi 14 de ses 23 passes, pour un total de 194 verges. En plus de son touché, Gabriel Leclerc a cumulé 133 verges de gains. L’attaque aérienne a été tout de même très productive, notamment Mathieu Côté (2 passes pour 57 verges), Hubert Drouin (4 passes pour 52 verges) et Matis Bourque (4 passes pour 48 verges). En défensive, plusieurs Dragons ont connu une bonne soirée de travail, dont Mathis Bégin (5,5 plaqués dont 3 pour perte), Loghan Vachon (3,5 plaqués dont 2 pour perte et 1 sac), Raphaël Bélanger (6 plaqués assistés) et Thomas Poulin (1 plaqué solo, 5 plaqués assistés).

Malgré la défaite, l’entraîneur-chef Carl Dallaire voyait tout de même du positif : « Nous avons démontré que nous sommes une équipe compétitive, en s’échangeant l'avance durant le match avec l’équipe en première place de notre division. En revanche, encore une fois, plusieurs erreurs nous ont coûté le match. Nous devons nous préparer pour le prochain match et nous devrons corriger ces erreurs. »

Avec une fiche de 2-3, les Dragons visiteront les Patriotes de l’École secondaire Roger-Comtois de Québec, ce vendredi 7 octobre à 19 h 30. Les receveurs ont quant à eux une fiche de 3-2.

Avec la collaboration de Frédéric Poulin, responsable des communications des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges.