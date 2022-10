Dure fin de semaine pour les Élites Beauce-Appalaches

Pour ce troisième week-end d’activité de la saison régulière de la Ligue de Hockey d’Excellence du Québec (LHEQ), c’est un programme quinquennal qui avait lieu samedi dernier à l’Aréna de Saint-Éphrem contre les formations des As de Québec.

Les citoyens de St-Éphrem ont pu être témoin de trois matchs sur cinq comme étant serrés, résultant par des verdicts nuls des M13 AAA Élite et des M15 AAA Élite ainsi qu’une défaite crève-cœur à la toute fin du match des M15 AAA. Pour la formation la plus jeune (M13 AAA), la formation la plus vieillie (M17 AAA) ainsi que le match du dimanche des M15 AAA, ce fut des matchs à sens unique à la faveur des adversaires.

M13 AAA

Cette jeune équipe des Élites Beauce-Appalaches ouvrait le bal du programme quinquennal à l’Aréna de St-Éphrem samedi dernier soit le 1er octobre. Les joueurs M13 AAA ont subi une cuisante défaite de 10 à 2 contre les As de Québec. Pour la cause perdante, les deux marqueurs furent Nathan Duhamel et Olivier Tanguay.

« Nous avons affronté une bien meilleure équipe que la nôtre sur tous les aspects. Nous allons travailler plus fort en pratique cette semaine pour bien nous préparer pour notre tournoi de la semaine prochaine », a confié l’entraineur-chef, Louis Bilodeau.

Effectivement, les prochains matchs de la formation M13 AAA seront à Laval dans le cadre du premier tournoi de l’année.

M13 AAA ÉLITE

Match en dent de scie pour l'équipe Beauce-Appalaches des M13 AAA Élite qui s’est terminé par un verdict nul de 4 à 4 contre les As de Québec. Le momentum de la rencontre changeait constamment d’un côté comme de l’autre. Fait à souligner, Hugo Bergeron a démontré de belles qualités de joueurs d’équipe en acceptant de changer de position pour jouer comme défenseur suite à une blessure d’un coéquipier et il a fort bien fait dans les circonstances. Pour les marqueurs, Simon Delarosbil a noirci la feuille de pointage en premier et Nathan Gosselin l’a imité au 2e engagement. Louis-David Bédard a démontré un fort caractère en marquant le 3e but en 3e période en désavantage numérique et surtout en égalisant le match avec son 2e but à 24 secondes de la toute fin de la rencontre.

« Nous avons eu quelques bons moments durant la partie, mais nous devons être plus constants. Avec le groupe de joueurs que nous avons, je suis confiant que nous allons y arriver », a indiqué l’entraineur-chef, Alexandre Roy.

Le prochain match aura lieu au Centre Caztel à Sainte-Marie le samedi 8 octobre à 14h15 contre l’Espoir du Saguenay-Lac-St-Jean.

M15 AAA

Seule équipe effectuant un programme double ce week-end, la formation M15 AAA entreprenait un affrontement local le samedi à l’Aréna de St-Éphrem et un duel à l’étranger au Pavillon de la Jeunesse le dimanche contre les As de Québec.

Tout d’abord, l'équipe Beauce-Appalaches avait un fort désir de se venger de la défaite de la semaine dernière. Ce fût presque le cas, car l’équipe menait la majeure partie du premier match, mais les As de Québec ont gâché le tout en égalisant et en se sauvant avec la victoire in extrémiste de 6 à 5. Pour la cause perdante, les buts des M15 AAA furent l’œuvre de Lucas Morin, William Lessard, Jean-Philip Vachon, Louis-Thomas Vallée et Alexandre Gilbert.

Pour la 2e rencontre du programme des M15 AAA, ce fût un match mis-en hors porter au 2e engagement avec 4 buts rapides de l’adversaire suite à deux infériorités numériques en 5 contre 3 consécutivement. La formation Beauce-Appalaches n’a malheureusement pas été dans le coût en perdant 7 à 0.

« L’indiscipline nous a coulés, difficile de revenir dans le match après toutes ses pénalités et tous ses buts », a souligné l’entraineur-chef, Jean-François Cimon.

Il sera possible d’encourager la formation M15 AAA samedi 8 octobre à 15h45 au Centre Caztel de Sainte-Marie contre l’Espoir du Saguenay-Lac-St-Jean.

M15 AAA ÉLITE

Pour une 2e semaine consécutive, l’indiscipline vient encore hanter la performance de l'équipe M15 AAA Élite à l’Aréna de St-Éphrem, et ce contre la formation des As de Québec. Pourtant, l’équipe Beauce-Appalaches avait leur destin entre leur main avec une avance de deux buts à mi-chemin de la 3e période. Avec une panoplie de pénalités décernées pendant le match et plus particulièrement au 3e engament, les As de Québec ont trouvé le moyen de revenir dans le match en marquant à deux reprises pour égaliser le score 3 à 3. La feuille de pointage de nos Élites fut inscrite par Louis-Félix Drouin, Elliot Lacroix et Charles-Antoine Dubé.

« Nous avons joué de la bonne façon et plusieurs facettes de notre jeu étaient nettement supérieures qu’à la semaine dernière, mais les nombreuses punitions nous ont empêchés d’obtenir notre première victoire de l’année », a mentionné l’entraineur-chef, Philippe Garnier.

En espérant, qu’il sera possible de voir cette première victoire de la saison des M15 AAA Élite dès samedi 8 octobre à 14h au Centre Caztel de Sainte-Marie contre l’Espoir du Saguenay-Lac-St-Jean.

M17 AAA

Pour conclure le programme quinquennal à l’Aréna de St-Éphrem samedi dernier, l’équipe Beauce-Appalaches s’est inclinée par la marque de 4 à 0 contre les As de Québec. Ce fut un match difficile pour les M17 AAA. Le pointage aurait pu être plus élevé pour l’adversaire, n’eût été la performance de la gardienne de but Ophélie Gilbert. En début de rencontre, les joueurs de Beauce-Appalaches ont sorti forts, mais dès le premier but de l’adversaire, l’équipe a commencé à jouer sur les talons. Tout comme le match des M15 AAA Élite, plusieurs pénalités ont été signalées par les officiels, rendant la durée du match interminable et brisant le rythme de la rencontre.

« Malgré les nombreux avantages numériques qui auraient pu nous remettre dans le match, notre exécution nous a fait défaut », a déploré l’entraineur-chef, Yoan Pinette.

La prochaine rencontre aura lieu au Centre Caztel contre l’Espoir du Saguenay-Lac-St-Jean, samedi le 8 octobre à 16h.

Communiqué de presse fait par Yannick Lacroix, responsable de communication média des Élites Beauce-Appalaches.