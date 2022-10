Le Cool Fm est prêt pour entamer la saison régulière

Le Cool FM était à son 2e et dernier weekend préparatoire ce vendredi et samedi. Malgré un revers à Jonquière vendredi, le Cool FM a donné une performance remarquable devant les partisans de la Beauce samedi avec une victoire de 5-1 contre les Éperviers dans un duel très intense et physique.

Vendredi à Jonquière

Contre les Marquis vendredi, se fut un match préparatoire assez commun.

La première période ne voit qu'un seul but. Les Marquis profitent de l'avantage numérique et c'est leur vétéran, Jean-Simon Allard, qui donne les devants à Jonquière. La seconde période commence avec de la robustesse. Après que le jeune du Cool FM, Sammy Carbonneau, ait durement frappé Philippe Paradis, il se fait sauvagement attaquer par Gabriel Verpealst. Le Cool FM parvient à égaliser la marque en fin de période. En désavantage numérique, Philippe Hudon profite du jeu mou de la défensive jonquiéroise pour partir en échappé et habilement déjouer le gardien Boily. En troisième période, Alexandre Picard redonne les devants aux Marquis avec ce qui sera le but gagnant. Keven Veilleux clôt le tout dans un filet désert.

Les avantages numériques: Saint-Georges 0/4, Jonquière 1/5

Les tirs: Saint-Georges 33 (9-13-11), Jonquière 25 (4-11-10)

Les trois étoiles

1- Emile Samson JON (eff 1.000)

2- Philippe Hudon STG (1b)

3- Vincent Migneault JON (1p)

Samedi à Saint-Georges

La première période du match contre les Éperviers laissait voir une partie tranquille de pré-saison, mais à partir de la deuxième période, la partie s'active beaucoup.

Sébastien Auger réalise d'abord un arrêt incroyable de la mitaine sur un joueur de Sorel, cet arrêt devient important quand moins d'une minute plus tard, Frédéric Bergeron redirige un lancer de loin d'Alexandre Roy pour inscrire le Cool FM à la marque. Ce sera le seul but à 5 contre 5 de la partie. Le Cool FM profite deux fois de l'avantage numérique en 26 secondes. Yannick Tifu est bien posté à l'embouchure du filet et reçoit la passe de Frédéric Bergeron. Tifu place la rondelle dans le haut du filet pour faire 2-0. Ensuite, c'est au tour de Michael Rhéaume de noircir la feuille de pointage en récupérant un retour de lancer d'Anthony Verret. La robustesse prend ensuite les devants. Le défenseur des Éperviers, Guillaume Beaudoin, donne un violent coup de bâton sur Sammy Carbonneau qui se défend ensuite. La rivalité entre les deux reprend plus tard dans la période. Ils seront chacun punis. Les Éperviers marquent finalement leur premier but. Samuel Labrecque envoie un puissant lancer dans le coin du filet. Auger ne pouvait rien faire devant une telle précision.

Le Cool FM commence la troisième période en avantage numérique et en profite. Mathieu Roy envoie un lancer au filet et Mickael Bédard effectue une habile redirection pour inscrire son premier du camp. Bédard n'a pas fini son travail alors qu'il entre en vitesse dans la zone adverse et prend un tir précis par-dessus l'épaule du gardien. C'est donc le 2e but du match qui porte la marque 5-1. La partie ne se termine pas avant un autre escarmouche impliquant cette fois William Breton et Olivier Caouette.

Les avantages numériques: Saint-Georges 4/10, Sorel 1/7

Les tirs: Saint-Georges 20 (4-9-7), Sorel 19 (8-7-4)

Les trois étoiles

1- Frédéric Bergeron STG (1b, 2p)

2- Mickael Bédard STG (2b, 1p)

3- Sammy Carbonneau STG

Le Cool FM termine son calendrier préparatoire avec une victoire et deux défaites. L'équipe est maintenant prête à faire face aux Bâtisseurs de Montcalm, vendredi prochain à Saint-Georges dans le premier match de la saison régulière.

Avec la collaboration de Samuel Busque, directeur des relations publiques de l'équipe.