Hockey: une victoire et une défaite pour les Condors

L'équipe de hockey des Condors a remporté une victoire, mais a également cédé une défaite la fin de semaine passée.

Vendredi soir, les Condors étaient de passage à Granby et Alexandre Lamarre a récolté un tour du chapeau pour aider son équipe à l’emporter 6 à 3 face aux Inouk.

Le gardien William Gagné a dû se signaler à plusieurs reprises lors des 30 premières minutes de jeu pour garder son équipe dans le match et lors d’une descente à 2 contre 0, Mathieu Thibeault a accepté la belle passe de Philippe Giguère pour ouvrir le pointage. Les visiteurs ont accentué leur avance par l’entremise de Nathan Plamondon avec son 3e de la saison qui a surpris le gardien Allen avec un puissant tir des poignets. Quelques instants plus tard, Xavier Baillargeon s’est faufilé derrière la défensive beauceronne pour se présenter seul devant William Gagné avant de le battre d’un tir dans le haut du filet. Avec seulement trois secondes à faire à la période, Alexandre Lamarre inscrit son 3e de la saison, en avantage numérique pour redonner deux buts d’avance aux Condors.

Il n’a fallu qu’une minute quarante secondes à Lamarre pour marquer son 2e du match alors qu’il récupère une rondelle perdue devant le filet. À peine deux minutes plus tard, Médérick Roy fait dévier le tir-passe du défenseur Adam Emery pour réduire l’écart à 2 buts. Le trio de vétérans est revenu à la charge lors d’une descente à 3 contre 2, Félix-Antoine Gosselin complète le jeu amorcé par Mathieu Thibeault et Philippe Giguère. Les Inouk ont marqué en avantage numérique grâce au lancer sur réception de William Gemme en avantage numérique. Alexandre Lamarre est venu s’offrir comme cible à Nathan Plamondon qui avait deux joueurs sur le dos, et le #91 a battu le gardien Allen avec un puissant tir à l’intérieur du poteau opposé.

William Gagné s’est signalé devant Xavier Baillargeon lorsque ce dernier s’est vu décerner un lancer de punition. Gagné a bien suivi son adversaire pour faire l’arrêt. Sa fiche est maintenant de quatre victoires et aucune défaite grâce à 31 arrêts sur 34 tirs.

Pour conclure le weekend, les Condors recevaient les meneurs de la LHJAAAQ, le Titan de Princeville. L’avantage numérique du Titan leur a permis de surmonter un déficit de deux buts en 3e période grâce à trois buts sur six occasions.

En résumé, l’histoire du match, c’est les unités spéciales. Le Titan a touché la cible 3 fois en 9 avantages numériques dans le match tandis que les Condors n’ont pas marqué pendant les 2 occasions obtenues.

En fin de première période, Nathan Plamondon récupère la rondelle libre en zone neutre pour filer seul devant le gardien Frédéric Duteau-Labonté avant de le déjouer avec un tir précis sans avertissement. Jérémy Louchard a permis à son équipe de rester dans le match avec 15 arrêts en première période.

En deuxième période, les Condors ont semblé reprendre leurs repères et ont dominé la période avec 15 tirs contre seulement 9. Avant de rentrer aux vestiaires, Charles-Étienne Hébert surprend Duteau-Labonté depuis le derrière du filet pour inscrire son 10e de la saison et ainsi porter le pointage à 2-0 pour les Condors.

En troisième période, le Titan de Princeville a marqué 6 buts sans réplique, dont 3 en avantage numérique en 6 occasions. Ils ont dominé la période avec 23 tirs contre 9 pour les locaux. L’ancien des Panthères de l’École secondaire Veilleux, Alexis Gagné en a profité pour inscrire son premier en carrière dans la LHJAAAQ sur des passes de Jérémy Roy et de la recrue Mathieu Aubin, fraîchement rappelé du Lotbinière Model de la Ligue Junior AA.

Princeville reste invaincue en 8 sorties grâce à cette victoire de 6 à 3.

Les Condors seront à Longueuil le vendredi 7 octobre et recevront la visite des Cobras de Terrebonne le samedi 8 octobre au Centre Sportif Lacroix-Dutil.

Collaboration: Pierre-Luc Siméon