Un succès pour le 3e Challenge de Dekhockey de l'AJCCSG

Une dizaine d’équipes corporatives mixtes, composées de collègues, d’amis et de membres de famille, se sont affrontés amicalement lors du troisième Challenge Dekhockey de l’Aile Jeunesse de la Chambre de commerce de Saint-Georges, samedi dernier.

L’évènement se déroulait sur les surfaces extérieures du Dek Hockey St-Georges. Les organisateurs considèrent qu’il s’agit d’un succès. Cela a permis également aux participants de réseauter avec des gens d’affaires dans une belle ambiance.

La présence du foodtruck du Shaker cuisine et mixologie a permis à plusieurs joueurs de reprendre des forces entre deux matchs. De plus, près de 300 consommations alcoolisées ont été offertes. Les enfants ont aussi pu passer du bon temps dans le jeu gonflable, installée sur une des surfaces intérieures, en plus de profiter de la présence divertissante de Pralinours, la mascotte de La Pralinière qui distribuait des chocolats.

« Nous sommes très heureux du succès du Challenge encore une fois. Pour plusieurs entreprises, le tournoi est une tradition, puisque nous les revoyons d’année en année. Nous sommes également très heureux de voir que de nouvelles équipes corporatives s’ajoutent », mentionne Stéphanie Roy, nouvellement Présidente de l’Aile Jeunesse de la Chambre des commerces de Saint-Georges.

Toutes les équipes ont joué un minimum de cinq matchs. Lors des rondes éliminatoires, les spectateurs ont eu droit à des matchs de bon calibre. En finale, ce sont les équipes de Matiss et d’Appalaches Nature qui se sont affrontés. C’est finalement l’équipe d’Appalaches Nature qui a raflé la victoire et la coupe du Challenge DekHockey de l’Aile Jeunesse pour devenir la nouvelle équipe championne et remporter le trophée.

Le comité organisateur affirme qu’il y aura une quatrième année avec deux catégories : récréative et compétitive avec un plus grand nombre d’équipes.

Les inscriptions seront bientôt ouvertes sur le site internet de la Chambre de commerce de Saint-Georges.