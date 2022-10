Week-end parfait pour le Perfection Auto Junior A

L'équipe de hockey des Condors du Cégep Beauce-Appalaches a connu deux revers suite aux matchs disputés vendredi et samedi. Ils visitaient le Collège Français de Longueuil le 7 octobre et, malgré un but rapide, les Beaucerons se sont inclinés en prolongation par la marque de 2 à 1. C’est le vétéran défenseur Émile Côté qui a inscrit le ...