Hockey: grosse fin de semaine pour les Lynx

Les Lynx de l'école Jésus-Marie de Beauceville étaient sur la glace en fin de semaine.

M13 D2

L’équipe de Thierry Roy recevait tout d’abord St.Patrick’s High School. Bon début de partie pour les M13 qui se forgent une avance de 3 à 0 après une période. St.Pat’s revient avec 3 buts en deuxième. Les Lynx se sauvent la victoire avec un but à 1 seconde de la fin du match. Victoire des Lynx 4-3.

Ensuite, rencontre au sommet contre le Collège de Lévis dimanche. Partie chaudement disputée mais Le Collège de Lévis demeure invaincu avec une victoire de 3 à 1.

M15 D2

L’Équipe de Vincent Rodrigue était elle aussi à Beauceville, pour deux parties. Tirant de l’arrière 3 à 0 contre l’Académie St-Louis en début de match, l’équipe n’a pas été capable de revenir et s’incline 9 à 2.

Le Collège De Lévis était le deuxième match au tableau. Les Lynx ont été intraitables en première moitié de match en prenant l’avance de 2 à 1. Par la suite, le deuxième but de Lévis en désavantage numérique semble avoir dérangé l’équipe qui accorde 6 buts sans riposte vers une défaite de 7 à 2.

M15 D1

Fin de semaine fort chargée pour l’équipe M15 D1 de Pierre Poulin. Programme double pour débuter contre l’équipe secondaire Armand-Saint-Onge. L’indiscipline coûte les deux parties aux Lynx et ils s’inclinent 4 à 3 et 3 à 1.

Dans une partie chaudement disputée contre l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne, Les Lynx l’emportent en tir de barrage 2 à 1.

Comme dernière partie de ce week-end, les Lynx recevaient le Collège De Lévis, une partie enlevante où les Lynx l’emportent par la marque de 2 à 1.

M18 D1

L’équipe de Stéphane Lessard recevait Armand-Saint-Onge en programme double à Beauceville. Domination des Lynx dans le premier duel qui se termine par une victoire de 5 à 0.

Dans la deuxième partie au programme, menant 3 à 0 après une période, l‘équipe semblait se diriger vers une victoire assurée mais le vent change de côté en deuxième période, Armand-Saint-Onge revient de l’arrière et réduit l’écart 4 à 3. À égalité 6 à 6 avec 8 minutes à jouer en troisième période, les Lynx frappent deux fois dans les cinq dernières minutes et l’emportent 8 à 6. L’équipe trône au sommet et demeure invaincue cette saison.

Prochains matchs

M13 D2 : Vendredi 14 Octobre à 10h30 à Beauceville contre l’Académie Les Estacades, samedi le 15 à 15h30, à l’aréna de Grand-Mère contre l’École Du Rocher.

M15 D2 : Vendredi le 14 Octobre à 13h30 contre l’Ancienne-Lorette, au Complexe Sportif de L’Ancienne-Lorette.

M15 D1 : Samedi le 15 à 17h00 à l’aréna de Grand-Mère, contre l’École Du Rocher.

M18 D1 : Samedi le 15 Octobre à 17h45 au Complexes 2 Glaces contre le Collège de Lévis et dimanche le 16 Octobre à 14 h à Sainte-Anne-de-la-Pérade contre le Séminaire St-Joseph.