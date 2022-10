À la suite du départ à la retraite de Yves Wash, le conseil d’administration du Hockey mineur de Saint-Georges a nommé Pierre Poulin à la tête du club de hockey Beauce Mitsubishi. Il agira cette saison en tant que directeur général et entraîneur-chef.

Bien que nous sommes à l’année un de la nouvelle ère, les attentes sont élevées. M.Poulin s’est entouré de personnes positives et compétitives pour la saison 2022-2023.

Pascal Mercier, Olivier Groleau ainsi que Maxime Lepage formeront le personnel d’entraîneurs en cette saison qui s’annonce palpitante.

L’attaque du Beauce-Mitsubishi sera explosive. Le capitaine Alexandre Auclair sera un chef de file, la venue de Félix Labbé apportera un punch très intéressant et Frédérick Lefebvre sera une menace constante devant le filet. L’intensité des trois joueurs de centre, soit Olivier Bérubé, Xavier Veilleux et Marc-Antoine Mercier ainsi que le retour d’un joueur complet en Jacob Aydin-Lessard feront de nous une équipe à surveiller de près. Les nouveaux attaquants Benjamin Nadeau, Maxime Drapeau et Thomas Larochelle viendront compléter une attaque que l’on espère très dangereuse.

Marc-Antoine Doyon et Thomas Jolin, deux piliers de l’an passé seront de retour. Se grefferont à eux, Justin Groleau, Olivier Girard et Louis-Philippe Sévigny, qui devrait former ensemble, une défensive mobile, rapide et très offensive.

Devant le filet, le retour de Louis-Philippe Bolduc et l’arrivée du nouveau venu Jacob Pomerleau-Poulin nous permettront de compter sur l’un des meilleurs duos de la ligue.

La fiche de cinq victoires et une seule défaite en partie hors-concours laissent présager de belles choses pour l’équipe.

Le match d’ouverture local aura lieu ce samedi,15 octobre à 19 h 30 au Centre Sportif Lacroix-Dutil, glace Canam.