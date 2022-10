Soir de premières dans la Ligue de hockey Côte-Sud

Quatre matchs étaient au programme au cours de la deuxième fin de semaine d’activités dans la Ligue de hockey Côte-Sud (LHCS), ces rencontres étant toutes présentées le vendredi 14 octobre.

Mentionnons que la nouvelle formation des Hunters de Saint-Prosper ouvrait sa saison locale en recevant le Décor Mercier de Montmagny et que les champions de la LHCS, le Familiprix de Saint-Joseph, recevaient la visite des Éperviers dans leur nouvel aréna, le Centre Frameco.

Victoire du Décor Mercier

Comme indiqué, les Hunters de Saint-Prosper recevaient la visite du Décor Mercier de Montmagny au Centre récréatif Desjardins. Devant une salle comble, la formation etcheminoise a chèrement vendu sa peau, mais une poussée irrésistible de trois buts sans réplique, en fin de 3e période, a permis aux Magnymontois de l’emporter 7-4.

Après avoir amorcé le match en désavantage numérique après que Thomas Bolduc ait reçu une pénalité pour avoir retardé la partie dès la 1re seconde de jeu, les hommes de l’entraîneur-chef et propriétaire Pier-Alexandre Lagrange ont tué cette punition avec succès, puis ouvert la marque à 3:31 alors que Bryan Lemieux complétait une manœuvre d’Alexandre Roy et Francis Drouin. La réplique des visiteurs n’a cependant pas tardé puisque Louis David Bourgault créait l’égalité 33 secondes plus tard.

La deuxième période a été tout à l’avantage du Décor Mercier qui a inscrit trois buts sans réplique, dont deux de Louis David Bourgault qui complétait ainsi son tour du chapeau. Bourgault a d’abord procuré les devants 2-1 aux siens à 1:29, puis a porté la marque 3-1 à 3:37 sur une passe d’Étienne Blais. Samuel Renaud a permis aux visiteurs de retraiter au vestiaire avec une avance de trois buts à 10:25.

Alors que l’on pensait les Hunters morts et enterrés, ceux-ci ont rendu le match intéressant en inscrivant trois buts consécutifs en 3e période, avant de voir le Décor Mercier répliquer avec trois buts rapides en fin de match pour l’emporter. Bruno-Pierre Maheux a réduit l’écart 4-2 dès la 3e minute de jeu, puis Justin Goulet, sur des aides de Maheux et Alexandre Roy, a suivi avec son premier de la saison à 7:16. Jérémie Roy a créé l’égalité 4-4 à 14:55, mais 15 secondes plus tard, Alex Jalbert répliquait avec son premier de la saison pour redonner l’avance aux visiteurs. Jean Daniel Gauthier avec son deuxième de la saison à 18:04 et Jalbert avec son deuxième du match 16 secondes plus tard ont confirmé la victoire du Décor Mercier.

Le Familiprix s’incline à domicile

Après avoir perdu la semaine dernière à Sainte-Marie, les champions de la LHCS, le Familiprix de Saint-Joseph, espéraient rebondir en recevant les Éperviers de Saint-Charles à l’occasion du match inaugural dans leur nouvel aréna, le Centre Frameco. Devant 350 personnes réunies pour l’occasion, le Familiprix a de nouveau trébuché, s’inclinant 4-2 devant les Éperviers qui signaient ainsi une deuxième victoire en autant de matchs sur la route.

Le match s’était bien amorcé pour les locaux qui ont pris les devants en fin de 1re période par l’entremise d’Alexandre Paré, à 18:45. Suivant sur cette lancée de fin d’engagement, les locaux ont doublé leur avance dès la 44e seconde en 2e alors que Félix Poulin complétait une manœuvre de James Kelly qui avait également pris part au filet de Paré. Les visiteurs ont répliqué sur le coup de la 6e minute de jeu alors que Jessy Croteau inscrivait son premier de la rencontre sur une aide de Vincent Blackburn.

L’engagement s’est terminé sur une marque de 2-1 en faveur des Beaucerons, mais l’histoire du 3e engagement a été tout autre alors que les Éperviers inscrivaient trois buts sans réplique pour se sauver avec la victoire. Jacob Desjardins a créé l’égalité en marquant son 3e but de la saison à 3:10, puis Jessy Croteau propulsait les visiteurs en avant, une fois de plus avec l’aide de Blackburn, à 6:35. Dylan Asselin-Roy a inscrit le filet d’assurance à 8:32.

Un deuxième gain pour les Mercenaires

Victorieux à Montmagny la semaine dernière, les Mercenaires de Lotbinière amorçaient eux aussi leur saison locale vendredi soir en recevant la visite du Plastiques Moore de Saint-Damien à l’aréna de Saint-Gilles. Ces derniers, qui souhaitaient rebondir après leur cinglant revers à domicile devant Saint-Charles le samedi précédent, se sont toutefois butés au brio du cerbère Michaël Denoncourt qui a repoussé les 31 tirs dirigés contre lui, menant ainsi la formation de Lotbinière vers un gain de 2-0.

Patrice Auger a ouvert la marque à la 3e minute de l’engagement initial, complétant une manœuvre de Maxime Paquet et Sammy Dubois. Joey Beaudoin, avec son 2e de la saison, a doublé cette avance à 12:46 en deuxième et le pointage est demeuré le même jusqu’à la fin.

Les deux gardiens ont été solides dans l’ensemble et Denoncourt a repoussé 15 tirs du Plastiques Moore, en troisième période, pour préserver son blanchissage.

Gain convaincant du Giovannina

Le dernier match de la soirée était présenté au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli alors que le Giovannina de Sainte-Marie rendait visite au Pavage Jirico.

Profitant d’une poussée de quatre buts dès la période initiale et d’une performance de quatre points de Félix-Antoine Chabot, dont deux buts, les Mariverains ont signé un gain convaincant de 7-2. Nicolas Létourneau a ouvert la marque à 7:10, suivi de Chabot qui a inscrit son premier filet de la rencontre à 11:52. Samuel Landry à 14:07 et Charles Bêty, avec son troisième de la saison lors d’un avantage numérique à 17:54, ont aussi marqué pour les visiteurs qui ont porté la marque 5-0 à 12:09 en 2e avant de voir les locaux répliquer par l’entremise de Marc-Antoine Goulet qui a porté la marque 5-1 lors d’un avantage numérique à 14:58. Alexandre Bérubé a rétréci momentanément l’écart à 5-2 à 1:13 en 3e , mais ce fut le dernier moment de réjouissance du Pavage Jirico qui a vu le Giovannina ajouter deux autres buts avant la fin de cet engagement, soit le deuxième du match de Félix-Antoine Chabot sur le coup de la 9e minute, puis celui de Charles Bêty, son deuxième du match et quatrième de la saison, à 11:52.

Prochains matchs

Quatre parties seront à l’affiche le week-end prochain.

Trois seront présentées le vendredi 21 octobre :

- Saint-Joseph visitera Saint-Prosper à 20 h 30,

- les Mercenaires de Lotbinière seront au Centre Caztel de Sainte-Marie dans une rencontre débutant à 20 h 45

- et Montmagny recevra Saint-Jean-Port-Joli à 21 h.

Le samedi 22 octobre, le Plastiques Moore sera du côté de Saint-Charles (21 h) pour l’ouverture locale des Éperviers.

Trois étoiles de la semaine

Première étoile : Félix Antoine Chabot, Giovannina de Sainte-Marie — 1 PJ, 2 buts, 2 passes, 4 points

Deuxième étoile : Louis David Bourgault, Décor Mercier de Montmagny — 1 PJ, 3 buts

Troisième étoile : Michaël Denoncourt, Mercenaires de Lotbinière – 1 PJ, blanchissage (31 arrêts)

Texte de Serge Lamontagne, relationniste.