Semaine parfaite pour les Chevaliers

Après avoir vaincu les Estacades à Trois-Rivières 4-1 mercredi soir, les Chevaliers ont complété leur belle semaine par une deuxième victoire d’affilée, cette fois-ci par le pointage de 5-1, aux dépens des Forestiers d’Amos samedi après-midi.

Les spectateurs ont vu leurs favoris disputer un match sans reproche. Les locaux ont dominé 42-20 au chapitre des lancers.

En première période, les visiteurs profitent d’un avantage numérique pour ouvrir le pointage. Eliot Ogonowski bat le gardien dans le haut du filet d’un tir digne des majeurs. Ce but est le seul que le gardien Luc-Antoine Labbé accordera aux Forestiers. Simon-Olivier Mainville égalise le match lorsque son lancer qui semblait inoffensif échappe au gardien. Eliot Chaput profite d’un beau repli défensif d’Alexis Tanguay en zone neutre pour donner les devants 2-1 aux Chevaliers.

Comme à plusieurs reprises cette saison, les représentants de Chaudière-Appalaches dominent totalement le deuxième vingt. Les locaux se montrent beaucoup plus rapides et robustes. Ils passent la majorité du temps à bourdonner en zone adverse. Les Chevaliers prennent les devants 3-1 lorsque Thomas Paquet aperçoit Mavrick Lachance dans l’enclave. Celui-ci inscrit son 4e but de la saison. Les joueurs de Pier-Luc Giguère mettent le match hors de portée pour leurs adversaires. En avantage numérique, Thomas Paquet complète un tic tac toc avec Alexis Tanguay et Matt Gosselin. Les locaux ont dirigé 18 lancers contre 9 durant cet engagement.

Un seul but a été marqué au dernier tiers. Justin Garneau est laissé seul devant le but et inscrit son 3e but de la campagne. C’est une belle victoire d’équipe, car 10 joueurs des Chevaliers ont participé au pointage.

Les trois étoiles RDS sont :

1re étoile: Eliot Chaput ;

2e étoile: Justin Carbonneau;

3e étoile: Thomas Paquet tous des Chevaliers.

Les Chevaliers entreprendront leur plus long voyage sur la route, car ils disputeront leurs 5 prochaines parties sur des patinoires adverses. Ils seront de retour à la maison le vendredi 4 novembre prochain pour y affronter le Blizzard du Séminaire Saint-François.

Texte: Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis M18AAA