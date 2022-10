Élites Beauce-Appalaches: un week-end de cinq victoires et trois défaites

L’action était au rendez-vous samedi le 15 octobre dernier au Centre Sportif Lacroix-Dutil pour le programme de hockey des Élites qui disputait un programme quinquennal contre les formations des Albatros de l’Est du Québec dans le cadre de la Ligue de hockey d’excellence du Québec (LHEQ).

Trois équipes sur cinq se sont emparés de la victoire samedi et le lendemain, deux victoires sur trois en la faveur des Élites Beauce-Appalaches sur d’autres glaces. C’est avec une fiche de .625 soit cinq victoires et trois défaites que les Élites Beauce-Appalaches ont terminé leur week-end.

M13 AAA

Disputant seulement un match ce week-end, la formation M13 AAA s’est incliné 6 à 3 samedi dernier contre les Albatros de l’Est du Québec.

On peut dire que les Élites ont très mal débuté la rencontre en laissant un peu trop souvent l’enclave ouverte. Par le fait même, l’adversaire en a profité pour prendre les devants 5 à 1 à mi-chemin du 2e engagement. Les Élites ont refermé le jeu par la suite, pour donner une meilleure opposition. Néanmoins la formation Beauce-Appalaches n’a pas été en mesure de renverser la vapeur car trop de rondelles se retrouvaient dans le fond du filet. Brandon Lemire, Zachary Cloutier et Olivier Tanguay ont été les marqueurs pour les Élites.

Pour ce qui est des défenseurs, ils progressent au niveau de la gestion des rondelles. « Malgré la défaite, nous avons eu l’avantage du jeu en 2e et 3e période », a mentionné l’entraîneur-chef Louis Bilodeau. En espérant revoir les M13 AAA sur le sentier de la victoire dès ce samedi 22 octobre à 14 h au Pavillon de la Jeunesse contre les As de Québec.

M13 AAA Élite

Excellent week-end pour nos M13 AAA Élite remportant le programme double du week-end.

Tout d’abord, une victoire de 4 à 0 samedi dernier contre la formation des Albatros de l’Est du Québec. Jouant l’un de leur meilleur match de la saison jusqu’ici, les hockeyeurs de Beauce-Appalaches bougeaient très bien la rondelle et par leur vitesse, ont créé énormément de chance de marquer. Félix Couture a excellé en effectuant un tour du chapeau tandis que Logan Carrier enfilant l’aiguille pour le dernier but de l’équipe. Thomas Giguère a pour sa part enregistré son premier jeu blanc de la saison.

Pour le match suivant du programme double, le M13 AAA Élite a remporté son 2e match par un pointage de 4 à 2 mais cette fois-ci contre les Corsaires de Pointe-Lévy à l’Aréna Bruno Verret à Saint-Etienne de Lauzon dimanche dernier.

C’est lors de la 2e période que les Élites ont explosé en marquant à 3 reprises et en passant énormément de temps dans la zone adverse. L’apport des défenseurs en zone offensive a également été remarqué. Et le gardien Dayle Poulin a fait les arrêts importants en 3e période «Je suis très satisfait de notre week-end. Nous avons bien travaillé, nous utilisons très bien nos forces et nous exécutons remarquablement bien », s’est exprimé l’entraîneur-chef Alexandre Roy. Avec une fiche de 5 victoires, 2 défaites et une nulle, les Élites passent au 2e rang du classement section Est de la LHEQ. La prochaine rencontre aura lieu dimanche prochain à 16 h 30 au Pavillon de la Jeunesse contre les As de Québec.

M15 AAA

De retour sur le sentier de la victoire ce samedi 15 octobre, le M15 AAA a gagné leur seul match du week-end contre les Albatros de l’Est du Québec par un score de 3 à 2.

Même si le score était serré, la formation Beauce-Appalaches a dominé son adversaire sur plusieurs aspects. Après avoir pris les devants en milieu de 3e période, les joueurs en désavantage numérique ont dû se signaler en écoulant une pénalité de 5 minutes pour ensuite se défendre en 5 vs 3 pendant plus de 2 minutes sans accorder de but. Grosse performance du gardien Félix-Elliot Doyon et le défenseur Zack Nadeau a brillé à la défensive. Louis-Thomas Vallée, William Lessard et Rafael Giroux ont été les maîtres d’œuvre pour les buts de l’équipe.

« C’est une très belle victoire d’équipe et nous avons démontré beaucoup de caractère en fin de match » a affirmé l’entraîneur-chef Jean-François Cimon. Il sera possible de voir de nouveau en action le M15 AAA le samedi 22 octobre au Pavillon de la Jeunesse à Québec contre leur bête noire, soit les As de Québec.

M15 AAA Élite

Tout comme le M13 AAA Élite, ce fût un programme double parfait pour le M15 AAA Élite qui a triomphé contre l’Albatros de l’Est du Québec le week-end dernier.

Pour le premier match qui avait lieu samedi, la formation Beauce-Appalaches a sorti victorieux par la marque de 3 à 1. Avec une égalité 1-1 qui persistait, l’équipe hôtesse multipliait les chances de marquer en 2e période. Avec toutes ces chances manquées, il était écrit dans le ciel que l’attaque allait débloquer d’ici la fin du match. C’est en 3e période que les Élites ont marqué les deux buts d’écart qui ont fait la différence dans le match. Les trois buts des Élites furent inscrits par Zacharie Lessard, Elliot Lacroix et Mylan Paré.

Le lendemain, la reprise de l’affrontement entre ces deux équipes avait lieu dimanche à l’Aréna Simon Nolet à Lac-Etchemin avec le même résultat. Même résultat mais pas la même histoire, puisque l’adversaire avait trouvé le moyen de fermer la zone neutre n’offrant très peu de chance de marquer pour les Élites en première période. Le match fût très physique ayant peu d’espace, procurant plusieurs contacts comme dans une guerre de tranchée. Les marqueurs furent Hayden Pouliot, Elliot Lacroix et Charles-Albert Pouliot. Zacharie Lessard a été un rouage important par ses replis défensifs, par ses batailles 1 contre 1 et par son jeu près des lignes bleues.

«Nos adversaires ont connu un fort début de match, étant physiques et énergétiques en échec-avant. Même si nous avons répondu de façon tardive, nous avons rebondi au moment opportun et notre avantage numérique nous a permis de bien s’installer grâce à un excellent mouvement de rondelle », a manifesté l’entraîneur-chef adjoint Simon Larouche. Un long trajet attend les Élites Beauce-Appalaches pour leur prochain match en territoire du Saguenay Lac-Saint-Jean soit à St-Bruno le dimanche 23 octobre.

M17 AAA

Deux matchs étaient à la portée du M17 AAA le week-end dernier. Malheureusement, les deux matchs se sont soldés par des défaites.

Pour la première rencontre qui avait lieu samedi, l’équipe adverse, les Albatros de l’Est du Québec a travaillé plus fort et s’est sauvée avec la victoire par la marque de 5 à 3. Match difficile collectivement, l’exécution a tout simplement fait défaut chez les Élites. Dans la défaite, Justin Boucher-Bernard a noirci à deux reprise la feuille de pointage tandis que Logan Poulin a marqué le premier but des siens.

L’Albatros a également soutiré la victoire 5 à 1 lors du 2e match du programme double qui avait lieu à l’Aréna Simon Nolet à Lac-Etchemin. Le score final ne reflète tout de même pas l’allure du match car c’est la formation Beauce-Appalaches qui a dominé au chapitre des chances de marquer. Le gardien adverse a tout simplement été phénoménal en stoppant les 44 des 45 tirs des Élites et la formation de l’Est du Québec a été très opportuniste dès le début de la rencontre pour mettre un écart considérable à surmonter. Gabriel Nadeau a été le seul buteur des Élites.

« Malgré le pointage, je suis content de la performance de mon équipe puisque les joueurs n’ont jamais abandonné et ont continué de mettre la pression sur les joueurs adverses », s’est exclamé l’entraîneur-chef Yoan Pinette. Le prochain match sera en direction du Centre Mario Gosselin à Thetford-Mines pour affronter les Estacades de la Mauricie dimanche le 23 octobre à 15h.

Rédaction: Yannick Lacroix, responsable de communication média des Élites Beauce-Appalaches.