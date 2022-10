Hockey scolaire: six victoires pour les Lynx le week-end dernier

Cette fin de semaine, les équipes de hockey scolaire des Lynx de l’École Jésus-Marie de Beauceville ont cumulé un total de six victoires et une seule défaite.

Vendredi 14 octobre, Académie Les Estacades rendait visite au M13 D2 des Lynx, chacune des équipes prend tout à tour les devants pendant les deux premières périodes de ce match chaudement disputé. Avec un but en désavantage numérique au début de la troisième période, l’équipe de Thierry Roy se sauve avec la victoire au compte de 5 à 3. Samedi c’est au tour des Lynx de prendre la route vers l’aréna de Grand-Mère pour affronter l’École Secondaire du Rocher. Deux buts des Lynx en fin de troisième période permet à l’équipe de l’emporter 3 à 2.

M15 D2

Une seule partie au programme pour l’équipe M15 D2. C’est au complexe sportif de L’Ancienne-Lorette que Les Lynx rendaient visite à l’équipe locale. Malgré une excellente prestation du gardien des Lynx qui a dû faire face à 61 lancés, l’équipe s’incline 5 à 0.

M15 D1

L’école Secondaire Du Rocher recevait les Lynx à l’aréna de Grand-Mère. L’équipe locale prend les devants 3 à 0 en milieu de deuxième période, Les Lynx reviennent et l’égalité persiste après 3 périodes. Plus de 8 tirs de barrage on dut avoir lieu pour déterminer un gagnant. Les Lynx l’emportent 6 à 5.

M18 D1

Le Samedi 15 octobre, l’équipe de Stéphane Lessard se rendait à Lévis pour affronter Le Collège de Lévis. Menant 3 à 2 après deux, Les Lynx reviennent avec deux buts rapides et l’emportent 6 à 3. Dimanche, l’équipe rendait visite au Séminaire Saint-Joseph, Les Lynx l’emportent 7 à 3, une partie émotive ou les joueurs ont dédié cette victoire à leur coéquipier qui a subi une blessure majeure lors de la dernière rencontre.

Prochaines parties à domicile

M13 D2 : Vendredi 21 Octobre à 14h00 contre St-Patrick’s Hight School. Samedi le 22 à 12h15 contre Académie St-Louis.

M15 D2 : Vendredi 21 Octobre à 15h30

Samedi 23 à 9h00 contre Filon Or Et Des Bois.

Samedi à 17h30 contre le Collège de Lévis.

Dimanche le 24 contre L’École Secondaire du Mont St-Anne.

M15 D1 : Samedi le 22 octobre à 13h45 contre Académie St-Louis.

Dimanche le 23 à 12h30 contre le Collège Saint-Bernard.

M18 D1 : Vendredi le 21 octobre à 18h45

Samedi le 22 à 15h15 contre Rivières-Du-Loup.

Dimanche le 23 à 14h00 contre le Collège de Lévis.