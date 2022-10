Ski acrobatique: meilleur résultat en carrière pour Olivia Asselin

La skieuse acrobatique Olivia Asselin a amorcé sa saison en force à la Coupe du monde de grand saut (Big Air) à Coire, vendredi en Suisse.

Deuxième après les qualifications, la Lévisienne a pris le quatrième échelon de la finale. Il s’agit du meilleur classement de sa jeune carrière au grand saut dans une compétition de Coupe du monde.

L’athlète de 18 ans a obtenu son billet pour la finale de brillante façon en début de journée en obtenant une note de 88,50 dès son premier saut. Seule la Française Tess Ledeux a réussi à la devancer lors des qualifications.

Asselin a poursuivi sa lancée lors de sa première tentative en finale où elle a inscrit 89,25 points, ce qui lui valait le deuxième rang provisoire. Elle a toutefois chuté à ses deux sauts suivants et n’a pu faire mieux que 18,50 points.

La Québécoise termine donc au pied du podium avec 107,75 points. Auparavant, son meilleur résultat en carrière en Coupe du monde au grand saut avait été une cinquième place obtenue en décembre 2021, à Steamboat, au Colorado. L’année dernière à Coire, Asselin avait terminé 24e.

Tess Ledeux a été constante à chacune de ses descentes et elle a fini la journée sur la plus haute marche du podium avec un total de 181 points. Elle a été accompagnée par la Norvégienne Sandra Eie (170,75) et la Suisse Mathilde Gremaud (170).

Du côté masculin, Dylan Deschamps était le seul représentant de la Belle province à Coire. À sa première Coupe du monde au grand saut, l’athlète de Québec a terminé au 25e échelon avec un total de 75 points obtenu à son premier saut. Deschamps a chuté à sa deuxième tentative et n’a récolté que 13,50 points qui n’ont pas été comptabilisés, car seule la meilleure note était retenue.

Le Québécois avait effectué ses débuts dans le circuit des Coupes du monde en mars dernier à Tignes, en France, où il avait terminé 36e en descente acrobatique (Slopestyle).

La grande finale a été remportée par le Norvégien Birk Ruud qui a obtenu des notes de 93 et 95,75 pour un total de 188,75 points. L’Ontarien Noah Porter Maclennan (180) s’est hissé sur la deuxième marche du podium après avoir obtenu deux notes de 90 à ses deux derniers sauts. L’Américain Troy Podmilsak (179,25) a terminé troisième.

La prochaine Coupe du monde de ski acrobatique se tiendra les 18 et 19 novembre prochain à Stubai, en Autriche où la descente acrobatique sera à l’honneur.

Rédaction : Sportcom