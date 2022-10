Football: les Condors en première place pour le quart de finale

La saison régulière n’est pas encore terminée que déjà les Condors du Cégep Beauce-Appalaches se classent en première place pour accéder au quart de finale des séries éliminatoires qui se tiendra à domicile le 5 novembre prochain.

Avec un bilan parfait de sept victoires consécutives, les Condors ont tenu tête aux Gaillards de Jonquière ce samedi et remporté 59-37.

Les partisans ont eu droit à un match compétitif contre les Gaillards qui ont su donner du fil à retordre aux Condors. En effet, l’équipe de Jonquière a pris les devants 9-0 avant d’être rattrapée par l’équipe beauceronne 28-20 à la demie. Ils n’ont cependant pas pu tenir le rythme du match durant lequel le quart-arrière Thomas Jean a réussi cinq passes de touché et le receveur Thomas Simard a capté trois passes de touché. L’écart s’est finalement creusé 35-20 entre les deux formations vers la fin du troisième quart pour se terminer avec une différence de plus de 20 points pour nos Condors.

Cette rencontre était aussi l’occasion de rendre hommage aux étudiants-athlètes finissants 2022-2023. « Nous sommes fiers de nos joueurs qui ont tout donné sur le terrain et au niveau pédagogique durant leur passage au Cégep Beauce-Appalaches. Être étudiant-athlète demande des efforts considérables pour conjuguer les études, les matchs et l'entraînement et nous pouvons affirmer que nos Condors l'ont fait avec brio! », souligne Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

La direction des Condors du Cégep Beauce-Appalaches a tenu à remercier, le receveur, Jérémy Gosselin (#3), le quart-arrière, Thomas Jean (#5), les receveurs, Hugo Da Silva (#14), Liam Guerin (#9), Jacob Nadeau (#6), Étienne Rodrigue (#15) et Thomas Simard (#8), les secondeurs, Antoine Giroux (#54), Eliott Paquet (#10) et Louis-David Savard (#45), le porteur de ballon, Alexandre Lessard (#11), le demi défensif et botteur, Nathan Fortin (#20), les demis défensifs, Marc-André Faucher (#33), Noam Mederbel (#24) et Nawfel Moukhlisse (#27), les joueurs de ligne défensive, Nathan Gagné (#35) et Charles Robert (#58), ainsi que les joueurs de ligne offensive, Clément Andreu (#66), Vincent Coulombe (#63) et William Gosselin (#64). « Vous serez à jamais des Condors, que ce soit sur un terrain de football ou sur le marché du travail », a mentionné la directrice générale Caroline Bouchard. « Vous serez des ambassadeurs de choix pour les Condors, le Cégep Beauce-Appalaches et la Beauce. »

Pour clore la saison régulière, les champions en titre du Bol d'Or division 3 jusqu’ici invaincu retourneront sur la route le 29 octobre pour jouer leur dernier match contre Rimouski. Les Condors ont joué leurs sept premiers matchs en saison régulière les 27 août, 10, 17 et 24 septembre, ainsi que les 1er, 15 et 22 octobre où ils ont dominé leurs rencontres en cumulant sept victoires contre leurs adversaires : 51-3 (La Pocatière), 41-0 (Chicoutimi), 31–15 (Jonquière), 46-0 (Rimouski), 58-7 (La Pocatière), 52-0 (Chicoutimi) et 59-37 (Jonquière).

Si les Condors remportent le match de quart de finale du 5 novembre, ils se qualifieront pour la demi-finale de la division 3 qui se tiendra le 12 novembre et auront la chance de poursuivre leur ascension vers la finale du 19 novembre pour remporter le prestigieux Bol d’Or.

Texte écrit par Jennyfer Thiboutot, conseillère en communication du Cégep Beauce-Appalaches.