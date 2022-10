Les Dragons prennent leur revanche sur les Patriotes

Après avoir perdu contre la même équipe la semaine précédente, les Dragons ont remporté leur match éliminatoire contre les Patriotes de l’École secondaire Saint-Stanislas par la marque de 27-14, le samedi 29 octobre à Saint-Jérôme.

Aucun point n’est inscrit au premier quart.

Au deuxième quart, une interception de Noah Gilbert positionne bien l’offensive des Dragons, permettant à Hubert Drouin d’inscrire le premier touché du match. Le scénario se répète quelques minutes plus tard quand Loghan Vachon intercepte une passe, offrant aux Dragons une belle position de terrain et à Raphaël Bouchard l’occasion de doubler l’avance des Dragons.

Au troisième quart, quelques cafouillages des Beaucerons font en sorte que les locaux créent l’égalité 14-14. Néanmoins, les Dragons se ressaisissent pour ne plus rien céder jusqu’à la fin du match. Félix-Antoine Thibault inscrira deux placements et Gabriel Leclerc inscrira un touché déterminant pour la confirmation de cette victoire 27-14 des Dragons.

À l’offensive, Charles Boulianne a réussi 30 de ses 51 passes, pour un total de 271 verges. Sa cible favorite fut Hubert Drouin, qui a capté 17 passes pour 195 verges.

En défensive, Loghan Vachon (6,5 plaqués dont 3 pour perte, 1 interception), Noah Gilbert (5 plaqués, 1 interception, 3 passes rabattues), Félix-Antoine Thibault (4,5 plaqués dont 3 pour perte) et Thomas Poulin (4 plaqués dont 1 sac) ont été parmi les plus utiles.

L'équipe souligne aussi le travail de Jacob Dutil, utilisé des deux côtés du ballon.

« Nous avions une revanche à prendre après notre défaite de la semaine dernière. Le retour de Thomas Poulin en défensive a fait du bien, puis la défensive a aidé à l’emporter, avec trois interceptions et un quatrième essai bloqué. L’offensive et les unités spéciales ont également bien répondu. Maintenant, nous devons guérir nos bobos le plus possible pour être prêts pour le prochain match », a indiqué l'organisation.

Les Dragons visiteront le Vert et Or du séminaire Saint-Joseph, le week-end prochain. La date et l’heure restaient à confirmer au moment d’écrire ces lignes.

Avec la collaboration de Frédéric Poulin, responsable des communications des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges.