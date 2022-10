Hockey: les Lynx M18 D1 toujours en première place

L'équipe de hockey des Lynx M18 D1 est toujours en première place, grâce à un fiche de 10 victoires et une seule défaite.

C'était d'ailleurs la seule équipe de l'école Jésus-Marie de Beauceville, qui était sur la glace en fin de semaine. Elle s'est rendu à Val D’or pour deux parties en affrontant l’équipe locale, les Filons Or et des Bois.

Ce vendredi 28 octobre, l’attaque était à l’honneur dans une partie complètement folle. Pendant les deux premières périodes, les deux équipes s’échangent l’avance à plusieurs reprises, mais les Lynx partent au vestiaire en menant 5 à 4. Finalement deux buts des Lynx en troisième période sans réplique et l’équipe de Stéphane Lessard l’emporte 7 à 4.

Tout le contraire dans le deuxième duel, aucun but en première période, Les Lynx prennent les devants 1 à 0 en début de deuxième mais les Filons reviennent et créent l’égalité 1 à 1 avec 7 minutes à faire. En troisième période les Filons marquent deux buts et se sauvent avec la victoire de 3 à 1.

Voici les parties de chacune des équipes qui auront lieu la fin de semaine prochaine.