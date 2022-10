Les Condors football sont en bonne voie pour le Bol d'Or

Invaincue depuis le début de la saison, l'équipe de football des Condors du Cégep Beauce-Appalaches est en route pour le quart de finale qui pourrait mener à un deuxième Bol d'Or consécutif.

Les joueurs se sont de nouveau emparés de la victoire (61-0) ce dimanche lors de leur dernier match régulier en affrontant, en territoire adverse, les Pionniers du Cégep de Rimouski. Avec une deuxième saison parfaite sans défaite, les Condors terminent donc au premier rang de la section Nord-Est de la division 3 du football collégial. En étant les premiers de leur section, les Condors accueilleront le match de quart de finale qui se tiendra le 5 novembre prochain contre les Cavaliers du Collège régional Champlain Saint-Lambert.

Rappelons que les Condors ont remporté les huit matchs en saison régulière les 27 août, 10, 17 et 24 septembre, ainsi que les 1er , 15, 22 et 29 octobre où ils ont dominé leurs rencontres contre leurs adversaires : 51-3 (La Pocatière), 41-0 (Chicoutimi), 31–15 (Jonquière), 46-0 (Rimouski), 58-7 (La Pocatière), 52-0 (Chicoutimi), 59-37 (Jonquière) et 61-0 (Rimouski).

« Nous sommes très heureux d’avoir connu une deuxième saison invaincue de suite, nos joueurs ont fait un travail remarquable jusqu'ici, mais les parties les plus importantes sont celles qui arrivent. Nous n’aurons pas droit à l’erreur », de mentionner Marc Loranger, l’entraîneur-chef.

Si les Condors demeurent invaincus et remportent le match de quart de finale du 5 novembre, ils se qualifieront ensuite pour la demi-finale de la division 3, le 12 novembre prochain à domicile, et auront peut-être la chance de poursuivre leur ascension vers la finale du 19 novembre pour remporter le prestigieux Bol d’Or.

Le match contre les Pionniers

Le quart-arrière Thomas Jean s’est encore une fois démarqué avec neuf passes réussies en 11 tentatives pour 130 verges de gains et 4 passes de touché. Le quart-arrière substitut, Jérémy Hayes s’est lui aussi fait remarquer avec 11 passes complétées en 16 tentatives pour des gains de 109 verges et 3 passes de touché. Au sol, Alexandre Lessard a une fois de plus été dominant avec 5 portées pour des gains de 141 verges et 1 touché. Du côté de la défensive, les Condors n’ont accordé qu’un total de 83 verges à leur adversaire, 35 verges par la passe et 48 verges au sol. La recrue Xavier Fortin s’est illustrée avec 3 plaqués solos, 1 sac du quart-arrière et 1 plaqué pour perte.

Les Condors soutiennent Moisson Beauce

Le 5 novembre, l’organisation des Condors a décidé de soutenir l’organisme Moisson Beauce. Les partisans sont encouragés à revêtir leurs plus beaux habits aux couleurs des Condors et à apporter des denrées non périssables lors de ce premier match des séries éliminatoires. Des boîtes seront disposées à l’entrée du stade du Cégep Beauce-Appalaches pour recueillir les dons.

Ces dons peuvent être des denrées alimentaires non périssables (conserves, pâtes alimentaires, céréales, beurre d’arachides, etc.) ou encore des produits essentiels (produits ménagers, articles de soin corporel, etc.).