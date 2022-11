Un autre week-end désastreux pour l'Assurancia

Un calendrier de cinq rencontres était à l’affiche au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Si les Éperviers de Saint-Charles demeurent la seule équipe invaincue après quatre semaines d’activités, il n’y a plus d’équipes sans victoires non plus, les Hunters de Saint-Prosper ayant remporté la première victoire de leur courte ...