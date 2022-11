Dure défaite pour les Chevaliers

Les Chevaliers étaient de retour à la maison après avoir disputé leurs cinq derniers matchs sur la route. Durant ce voyage, les Lévisiens ont obtenu une fiche de 2 victoires contre 3 défaites.

Les Chevaliers ont bien essayé de mettre fin à leur mauvaise séquence, mais ils se sont butés à un Blizzard en pleine confiance. Leurs voisins de la Rive-Nord ont eu le dessus par le pointage de 6-3 ce vendredi soir.

Un seul but a été inscrit au premier vingt. En avantage numérique dans un angle fermé, le lancer de Nathaniel Harvey passe entre la jambière et le poteau pour déjouer Philippe Boucher. Le gardien du Blizzard, Raphaël Précourt, prive les Chevaliers d’un but certain. Ce dernier effectue un arrêt spectaculaire lors d’un beau déplacement gauche-droite. Les joueurs de Pier-Luc Giguère retraitent au vestiaire en déficit d’un but.

Au deuxième vingt, les locaux profitent également d’un avantage numérique pour marquer leur premier but. Matt Gosselin reçoit une belle passe d’Alexis Tanguay pour inscrire son 8e but de la saison. L’égalité ne dure que quelques minutes, car les visiteurs reprennent les devants. William Labranche fait dévier le lancer de DalanGrubissa. Les représentants de Chaudière-Appalaches remettent le match à égalité lorsque Victor Poulin bat le gardien d’un beau tir du revers dans le haut du filet. Avec une égalité de 2-2, le match bascule en faveur des visiteurs. Déjà à cours d’un joueur, le capitaine des Chevaliers, Alexis Tanguay se voit chasser du match pour avoir donné une mise en échec par-derrière. Il offre un double avantage numérique au Blizzard. Ces derniers ne manquent pas leur chance et inscrivent deux buts en 42 secondes. Les Lévisiens ont semblé ébranlés par la suite. Maxime-Olivier Drolet met le match hors de portée en fin de 2e période. Il porte ainsi la marque à 5-2.

En troisième période, les deux équipes s’échangent un but. Marc-Olivier Roy du côté du Blizzard et Victor Poulin pour les Chevaliers. L’avantage numérique des Chevaliers a connu quelques ratés ce soir. Ils ont marqué 2 fois en 9 occasions tandis que du côté des visiteurs, leur fiche est de 3 en 6. Cette facette du jeu a joué un grand rôle dans le match.

Les trois étoiles RDS sont :

1re étoile :William Labranche du Blizzard;

2e étoile : Nathaniel Harvey du Blizzard;

3e étoile : Victor Poulin des Chevaliers.

Les Chevaliers disputeront leur prochain match ce dimanche à Châteauguay. Ils seront de retour le 13 novembre prochain face aux Forestiers d’Amos.

Texte de Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis M18AAA