Une malchance fait perdre le Cool FM

Le Cool FM n'avait qu'un match cette fin de semaine avant le weekend du jour du souvenir. La partie se déroulait au Colisée de Laval contre les Pétroliers du Nord. Ce fut une rencontre haute en rebondissements.

Le Cool FM a effectué une remontée avant de se faire jouer un tour par le Colisée lui-même et s'incliner 5-4. Dans la partie, Keven Cloutier est devenu le meilleur buteur de toute l'histoire de la LNAH.

Après qu'il ne se soit rien passé de marquant dans le premier 10 minutes, les partisans de Laval ont droit à 2 combats coup sur coup. Dave Hamel et André Thibault affrontent Derek Parker et Jean-Francois Lafrance dans des cours duels où les pugilistes Lavallois ont perdu pied rapidement. L'attaque prend le dessus pendant les 10 minutes suivantes. Les Pétroliers prennent les devant grâce à Jean-Michel D'Aoust qui marque sur un retour de lancer. Le Cool FM réplique via le bâton de Frédéric Bergeron qui redirige un tir de Alexandre Gosselin derrière le gardien Ouellette. Laval ajoute cependant 2 buts avant la fin de la période. Jean-Michel D'Aoust avec son 2e avec un tir frappé sur une rondelle libre dans l'enclave et Jordan Boucher en redirigeant un tir de Yann Sauvé font 3-1.

Après une première période sans unités spéciales, la seconde période voit le Cool FM se défendre 4 fois avec un homme en moins dont une fois en 5 contre 3 en fin de période. Après avoir tué la première punition, le Cool FM attaque avec un homme en moins. Keven Cloutier prend un tir puissant qui frappe le gardien, mais la rondelle lui revient et il complète en marquant son 329e but en carrière, un record dans l'histoire de la LNAH. Ce fait saillant solidifie sa place parmi les légendes du hockey senior québecois.

En troisième période, le Cool FM continue sa remontée. Profitant de l'avantage numérique, Yannick Tifu prend un de ses bons tirs du poignet. Celui-ci est stoppé, mais le disque tombe sur le bâton d'Anthony Verret qui crée l'égalité. La violence revient avec 2 combats entre les même hommes. Hamel fait plier les genoux de Parker avant que Thibault et Lafrance s'offrent un des meilleur duel pugilistique de l'année dans la LNAH. Le Cool FM prend les devants 4-3 lorsque Yannick Tifu contrôle habilement le jeu et attire les joueurs vers lui, avant de remettre à Alexandre Gosselin qui lace précisément dans le haut du filet. Les Pétroliers remettent rapidement tout le monde à la case départ quand Joel Caron marque sur un retour de lancer de Yann Sauvé. Alors que la rencontre se dirige lentement vers une prolongation, le vétuste Colisée de Laval réserve un mauvais tour au Cool FM. L'attaquant des Pétroliers, Hamelin, fait tourner la rondelle sur la bande derrière Sébastien Auger, mais une bosse dans la bande dirige la rondelle vers le devant du filet où Joel Caron n'a qu'à compléter avec 5 secondes à jouer pour donner une victoire aux Pétroliers.

Les avantages numériques: St-Georges 1/4, Laval 0/6

Les tirs: St-Georges 32 (8-10-14), Laval 42 (22-11-9)

Les trois étoiles

1- Joel Caron LAV (2b)

2- Jean-Michel D'Aoust LAV (2b)

3- Sébastien Auger STG (eff. 0.881)

Le Cool FM prendra la route de Jonquière vendredi prochain, puis reviendra à Saint-Georges le samedi pour le match du jour du souvenir.

Samuel Busque, directeur des relations publiques