Les Dragons tirent leur révérence à Trois-Rivières

Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges ont conclu leur parcours 2022 en football par une défaite de 43-8 en match quart de finale, samedi dernier contre le Vert et Or à Trois-Rivières.

Les locaux inscrivent deux touchés au premier quart et deux autres au deuxième, tandis que l’attaque des Dragons est limitée à un seul premier essai en première demie.

En deuxième demie, un autre touché du Vert et Or porte la marque à 35-0, plaçant le chronomètre en temps continu. Le Vert et Or réussit juste après un simple sur son botté d’envoi, puis un autre touché au quatrième quart.

Les Dragons parviennent à éviter le blanchissage en fin de match, avec une passe de touché à Raphaël Bouchard, suivi d’un converti de deux points. Trois-Rivières l’emporte ainsi 43-8.

L’offensive des Dragons a été imitée à 128 verges. En défensive, Raphaël Bouchard a participé à 4 plaqués pour perte, dont 1 sac, et Thomas Poulin a réalisé 4 plaqués, dont 1 pour perte.

« Encore une fois, beaucoup de blessures contre une bonne équipe, ça donne un match à sens unique, a commenté l’entraîneur-chef Carl Dallaire. Mis à part un ballon échappé sur un retour de botté, nous avons bien fait sur les unités spéciales avec de très bons dégagements d’Émile Cloutier. Offensivement, nous avons été complètement stoppés, sauf sur notre dernière possession. Défensivement, nous avons fait de gros jeu, mais en accordant trop de premiers essais au troisième essai. L'équipe qui a le mieux joué a gagné. Ce sera partie remise pour nous l'an prochain. On va laisser la poussière retomber, faire notre bilan de saison, pour ensuite se préparer pour la prochaine. »

Source: Frédéric Poulin, responsable des communications.