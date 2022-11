Les Élites Beauce-Appalaches bien occupés

En cette huitième fin de semaine d’activité, les cinq équipes du programme de hockey des Élites de Beauce-Appalaches disputaient deux tournois, deux programmes doubles et un match.

Avec une défaite et une victoire contre les Albatros Est-du-Québec, ce fut un programme double satisfaisant pour les M13 AAA. Une première défaite de 4 à 3 en ouverture de jeu a été observée le samedi 5 novembre au Pavillon des Loisirs à Saint-Fabien. Edouard Corriveau avec un doublé et Samuel Beaulieu ont été les marqueurs des Élites.

Le lendemain sur la même patinoire contre les mêmes adversaires, la formation Beauce-Appalaches a explosé en remportant le match par un impressionnant pointage de 11 à 3. Les défenseurs des Élites ont exercé une excellente gestion de la rondelle et un jeu collectif impressionnant. Samuel Beaulieu a été très dominant en inscrivant 6 buts. Raphael Bilodeau et Alexandre Patry en ont marqué deux chacun et Chad Lachance un but.

« Nous avons dominé la 2e rencontre du début jusqu’à la fin avec un jeu collectif qui commence à payer », a témoigné l’entraîneur-chef Louis Bilodeau.

La prochaine partie est à l’aréna Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce le 12 novembre à 12 h 30 contre l’Espoir du Saguenay-Lac-St-Jean.

M13 AAA ÉLITE

Les Élites ont subi une nulle et une défaite contre les Albatros Est-du-Québec. Le 5 novembre, cela s’est terminé avec une égalité de 3 à 3 au Pavillon des Loisirs à Saint-Fabien. Ils ont été très près de sortir avec la victoire dans les dernières secondes de la rencontre en plus de revenir deux fois de l’arrière en troisième période. Les trois marqueurs sont Jacob Marcoux, Loïk Poulin et Simon Delarosbil.

Le lendemain, la formation Beauce-Appalaches a perdu son match par la marque de 3 à 2. Ils n’ont pas connu leur meilleur match et ont reçu plusieurs pénalités lors du deuxième engagement. Simon Delarosbil a fait un doublé.

« Nous sommes capables de faire mieux sur la patinoire. Nous avons une semaine importante devant nous, et nous allons travailler encore plus fort pour arriver prêt pour la semaine prochaine », a témoigné l’entraîneur-chef Alexandre Roy.

Le M13 AAA Élite retourne sur la glace le 12 novembre à l’aréna Frameco à Saint-Joseph-de-Beauce à 11 h contre le Blizzard du Séminaire Saint-François.

M15 AAA

Le M15 AAA participait à la 40e édition du Tournoi international bantam de Sherbrooke qui avait lieu au Centre Sportif Thibault du 2 au 6 novembre. Ils ont terminé en quart de finale par la marque de 5 à 1 contre la formation des Cascades.

Alexandre Gilbert a été le seul marqueur de l’équipe et William Lessard a été nommé le joueur du match. C’est grâce à une fiche de deux victoires, une défaite et un match nul en ronde préliminaire et en n’accordant que cinq buts en quatre matchs que les Élites se sont classées.

La première victoire a été dès le premier match du tournoi par un pointage de 3 à 2 contre les Sélects du Nord. Les marqueurs sont Joseph Vachon, Rafaël Giroux et Alexandre Gilbert.

En cette même journée, ils ont connu une deuxième victoire, cette fois contre les Harfangs de Sherbrooke par un pointage de 2 à 0. William Lessard et Alexandre Gilbert ont noirci la feuille de pointage et la gardienne Kellyane Poulin a été nommée la joueuse de la rencontre.

Pour la troisième rencontre, les Élites ont affronté une formation de la Slovaquie soit le Mad East Selects Slovakia résultant d’un match nul de 1 à 1. Joseph Vachon a reçu l’honneur d’être le joueur du match, lui qui avait inscrit l’unique but de l’équipe.

Et finalement, le M15 AAA a complété leur ronde préliminaire avec une défaite de 2 à 0 contre les As de Québec. Le défenseur Zachary Nadeau a été nommé joueur du match.

« Pour nous, ce fût une grosse fin de semaine et nous en tirons que du positif. Je suis très satisfait de la progression de nos 17 joueurs », a acclamé l’entraîneur-chef Jean-François Cimon.

La prochaine rencontre aura lieu le samedi 12 novembre à 11 h au Foyer des Loisirs à Jonquière contre l’Espoir du Saguenay-Lac-St-Jean.

M15 AAA ÉLITE

Un seul match au calendrier avait lieu pour la formation M15 AAA Élites Beauce-Appalaches samedi au Centre Renaud-Fortier à Black Lake. Les Cascades Élites ont soutiré la victoire aux Élites par la marque de 2 à 1. Malgré tous leurs efforts, l’adversaire a sorti deux belles pièces de jeu résultant à deux buts qui ont fait la différence.

Charles-Albert Pouliot a marqué l’unique but des siens. Jacob Boucher a excellé à la défense lui qui habituellement joue à l’attaque et le gardien Ryan Gagné a très bien fait.

« C’est le manque d’opportunisme a fait que nous repartons avec la défaite, mais on a vu une belle progression de notre équipe contre la meilleure équipe de notre division », s’est exclamé l’entraîneur-chef Philippe Garnier.

Un autre long trajet attend les Élites Beauce-Appalaches pour leur prochain match en territoire du Saguenay Lac-Saint-Jean soit au Foyer des Loisirs à Jonquière pour un programme double contre l’Espoir du Saguenay-Lac-St-Jean.

M17 AAA

Le M17 AAA participait au Tournoi LEHQ M17 AAA présenté par l’Entrepôt du Hockey qui avait lieu au Complexe Sportif de Saint-Augustin-de-Desmaures du 3 au 6 novembre.

Le parcours de la formation Beauce-Appalaches s’est terminé en quart de finale par la marque de 4 à 0 contre les Corsaires Pointe-Lévy. Lors de la ronde préliminaire, le M17 AAA a obtenu quatre victoires en quatre rencontres.

La première était contre les Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne par un pointage de 3 à 1. Samuel Ferland, Justin Boucher-Bernard et son frère jumeau Nathan Boucher ont été les tireurs. Le gardien de but Antoine Lachance a été honoré par sa sélection comme joueur du match.

Pendant cette même journée, ils ont gagné pour une deuxième fois contre les Sélects du Nord au compte de 3 à 2. Les marqueurs sont Samuel Ferland qui a été nommé le joueur du match, Kaleb Poulin et Gabriel Nadeau.

Une troisième victoire s’est ajoutée à leur fiche par un pointage de 4 à 2 contre les Conquérants Basses-Laurentides. Maverick Labonté a marqué un but tandis que Justin Boucher-Bernard a excellé en faisant un tour du chapeau, et ainsi nommé joueur du match.

Le lendemain, le M17 AAA a complété sa ronde préliminaire avec une quatrième victoire de suite par la marque de 3 à 2 contre l’Albatros Est-du-Québec. Sur les trois buts, deux buts ont été faits par Nathan Boucher qui a été nommé le jouer du match et l’autre but par Kaleb Poulin.

« Le tournoi nous a permis de grandir an tant qu’équipe et de réaliser que nous pouvons rivaliser contre toutes les équipes de la ligue », a constaté l’entraîneur-chef Yoan Pinette.

Il vous sera possible de voir le prochain match des Élites à l’Aréna Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce le 12 novembre à 19 h. Leur adversaire sera le Blizzard du Séminaire Saint-François.