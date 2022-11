Le vétéran Philip-Olivier Rochette nommé joueur offensif de la semaine

Les joueurs de la dernière semaine dans la LHJAAAQ ont été nommés et le vétéran des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, originaire de Saint-Joseph-de-Beauce, Philip-Olivier Rochette, a reçu l’honneur du joueur offensif.

La semaine de Philip-Olivier Rochette a commencé vendredi soir dernier à Princeville alors qu’il formait un trio avec Alexandre Lamarre et Mathieu Thibault. En milieu de 2e période alors que le pointage était de 4 à 2 pour le Titan, le #9 a réussi à repérer Alexandre Lamarre qui s’était libéré partiellement à l’embouchure du filet pour surprendre le gardien Duteau avec un tir sur réception.

En milieu de 3e période, le Titan était en avance par trois buts, mais les Condors n’ont jamais abandonné. Après avoir vu son coéquipier Émile Côté réduire l’écart à deux buts, Philip-Olivier Rochette s’est faufilé entre les défenseurs avant d’accepter la passe de William Lepage et de se présenter seul devant Frédéric Duteau et de le déjouer d’une feinte magistrale. C’était son 2e point du match et les Condors ont perdu 6 à 5.

Deux jours plus tard, c’est à Laval que les Condors tentaient de reprendre le chemin de la victoire et le #9 des Condors, Philip-Olivier Rochette a explosé avec 2 buts et 3 mentions d’aides pour aider son coéquipier William Lepage à réaliser un tour du chapeau. Les Condors l’ont emporté 8 à 6.

Philip-Olivier Rochette a maintenant 10 points à ses cinq premiers matchs, lui qui a raté quelques semaines d’activités. Il est 5e dans la LHJAAAQ avec une moyenne de 2,00 points par match.

Vous pourrez voir en action Philip-Olivier et ses coéquipiers, ce vendredi 11 novembre à 20 h et le dimanche 13 novembre à 14 h 30 au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Rédaction: Pierre-Luc Siméon.