Laurent Dubreuil poursuit là où il avait laissé

Laurent Dubreuil, Valérie Maltais et ses coéquipières de la poursuite féminine ont démontré qu’ils seront de nouveau à surveiller cette saison en signant de brillantes performances à la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste de Stavanger, en Norvège.

Dubreuil a été le premier à se signaler samedi, à l’occasion de son épreuve de prédilection, soit le 500 m. Le champion des Coupes du monde sur la distance en 2021-22 n’a laissé aucun doute sur sa forme et il a signé le deuxième temps du jour (34,750 s).

« C’est vraiment bien de commencer l’année avec une médaille. Je dis souvent que je ne suis pas assez bon pour être déçu par l’argent. J’aurais aimé gagner l’or c’est certain, mais quand je finis une course sur le podium, je suis quand même satisfait. Je me sens en pleine possession de mes moyens », a indiqué en vidéo-conférence celui qui avait obtenu neuf podiums en dix courses à cette épreuve lors de la dernière saison en Coupe du monde.

Au bout du compte, seul le Japonais Yuma Murakami est parvenu à faire mieux que le Québécois en franchissant la distance en 34,708 secondes. Le Sud-Coréen Jun-Ho Kim (+0,31 s) a de son côté complété le podium.

Confronté à son rival japonais Wataru Morishige dans le tout dernier départ, Dubreuil s’est dit satisfait de sa première sortie de la campagne, mais il sait qu’il peut en faire encore mieux, à commencer par l’exécution sur son départ.

« J’ai raté complètement mon départ. J’aurais eu besoin de faire un tour phénoménal pour le ramener, c’était un bon tour, mais ce n’était pas suffisant. Je me suis un peu trop relevé et j’ai perdu mon inclinaison vers l’avant. »

« Tant qu’a terminé deuxième, j’aime mieux le faire en sachant qu’il y a des trucs que je peux faire mieux. Si tu termines deuxième avec la meilleure course de ta carrière, les chances de gagner l’or ensuite sont plus minces. Je sais que je suis capable de monter sur le podium même en n’ayant pas fait une course idéale », a-t-il ajouté.

Le Lévisien a cependant pu compenser en exécutant une course quasi sans faute par la suite pour franchir la ligne d’arrivée à seulement 5 centièmes de la médaille d’or.

Dubreuil était accompagné de deux compatriotes du Québec pour ce premier 500 m de la saison, alors que Christopher Fiola (34,44 s) et Cédrick Brunet (34,97 s) étaient aussi sur la ligne de départ en division A.

Fiola, de Québec a signé le septième chrono du jour (+0,54 s), tandis que Brunet, de Lévis, s’est classé 15e (+0,98 s).

Les activités reprendront tôt dimanche matin au Somarka Arena pour la présentation des épreuves de 1000 m et du départ groupé, tant chez les femmes que chez les hommes. Laurent Dubreuil, médaillé d’argent sur 1000 m aux JO de Pékin, sera de la partie en compagnie d’Antoine Gélinas-Beaulieu. Christopher Fiola patinera lui aussi au 1000 m, mais dans le groupe B.

Rédaction : Sportcom