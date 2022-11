Une victoire et une défaite pour l‘Assurancia

Le Beauceronne Josée Doyon a remporté la semaine dernière le tournoi de golf The PXG Women's Match Play Championship, disputé à Saint Augustine en Floride. Classée 16e, elle a éliminé la première, huitième, quatrième et enfin la dixième tête de série du match de championnat pour remporter le chèque de 15 000 $ et obtenir le titre de ...