Ligue de hockey Côte-Sud: Saint-Charles et Sainte-Marie victorieux

Un court calendrier de deux rencontres était présenté le week-end dernier dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Ces deux parties, présentées le vendredi 11 novembre à Sainte-Marie et Saint-Charles, se sont terminées à l’avantage des deux équipes locales.

Au Centre Caztel de Sainte-Marie, tout d’abord, un tour du chapeau d’Olivier St-Cyr a permis au Giovannina de disposer des Hunters de Saint-Prosper par la marque de 6-2.

Deux buts ont été inscrits lors de la période initiale, soit un de chaque côté. Steve Bergeron a donné les devants aux Hunters à 4:52, puis Olivier St-Cyr a créé l’égalité à 12:22 sur des aides de Nicolas Létourneau et Samuel Landry.

Le Giovannina a complètement dominé l’engagement médian avec quatre filets contre un seul pour leurs adversaires. St-Cyr a donné les devants 2-1 aux siens lors d’un avantage numérique à 10:47, complétant un jeu de Landry avant que Félix-Antoine Chabot ne marque ce qui allait devenir le but vainqueur, lui aussi en avantage numérique moins de 90 secondes plus tard.

Après que Bruno-Pier Maheux ait rétréci l’écart 4-2, le Giovannina a mis le match hors de la portée des visiteurs avec deux autres filets, soit ceux de Samuel Landry en désavantage numérique à 16:27 et le troisième de la rencontre de St-Cyr à 17:25.

Le Giovannina a complété la marque avec son troisième but du match en avantage numérique de la rencontre, soit celui d’Alexis Guillemette à 13:33, qui portait ainsi la marque de 6-2.

Gain des Éperviers à domicile

Dans le deuxième match du week-end présenté à l’aréna de Saint-Charles, les Éperviers de l’endroit recevaient la visite du Familiprix de Saint-Joseph qui connait un début de saison difficile. Opportunistes avec deux buts en avantage numérique en fin de troisième période, les Bellechassois sont demeurés invaincus en temps régulier cette saison, signant un gain de 3-1.

Maxime Cliche a donné les devants 1-0 aux visiteurs avec le seul but de la période initiale à 9:21. La marque est restée inchangée jusqu’en fin de deuxième période alors que Keven Dupont créait l’égalité à 16:49 sur des passes d’Anthony Lapierre et Jessy Croteau.

Comme on le mentionnait précédemment, les Éperviers ont profité de l’indiscipline des joueurs du Familiprix pour marquer à deux reprises avec un adversaire au cachot, en fin de troisième, pour se sauver avec la victoire.

Bryan Groleau a inscrit le filet victorieux sur des aides d’Olivier Patry et Charles Bergeron à 15:37, puis Jessy Croteau a complété une manœuvre orchestrée par Dylan Asselin Racine et Anthony Lapierre moins d’une minute plus tard.

Classement serré

Avec ce gain, les Éperviers de Saint-Charles maintiennent leur avance d’un point devant le Giovannina en tête du classement général de la LHCS, les Bellechassois ayant 11 points contre 10 pour les Mariverains. Lotbinière demeure troisième avec 8 points en six rencontres.

Soulignons qu’Olivier Lafontaine du Familiprix occupe toujours le premier rang des pointeurs avec 13 points (4-9-13), suivi de près par Marc-Antoine Goulet de Saint-Jean-Port-Joli et Joey Beaudoin des Mercenaires de Lotbinière à 12 points chacun.

Trois étoiles de la semaine

Première étoile : Olivier St-Cyr, Giovannina de Sainte-Marie — 1 PJ, 3 buts

Deuxième étoile : Samuel Landry, Giovannina de Sainte-Marie — 1 PJ, 1 but, 2 passes, 3 points

Troisième étoile : Jessy Croteau, Éperviers de Saint-Charles — 1 PJ, 1 but, 1 aide, 2 points

Prochains matchs

Cinq rencontres seront à l’affiche le week-end prochain dans la LHCS. Les huit équipes du circuit Drouin seront toutes en action sur le coup de 21 h, le vendredi 18 novembre.

Ainsi, Sainte-Marie visitera Lotbinière à l’aréna de Saint-Gilles, puis Saint-Prosper se rendra à l’aréna de Montmagny pour y affronter le Décor Mercier.

Pendant ce temps, on aura droit à un affrontement entre le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli et les Éperviers à l’aréna de Saint-Charles, puis dans le dernier affrontement de la soirée, Saint-Damien visitera le Familiprix au Centre Frameco de Saint-Joseph.

Le dimanche 20 novembre à 15 h, enfin, le Décor Mercier de Montmagny se rendra au Centre Caztel pour y affronter le Giovannina.

Source : Serge Lamontagne, relationniste