Cool FM: infructueux sur la route, invaincu à domicile

Le Cool FM avait une fin de semaine de deux matchs difficiles. Le premier au Palais des Sports de Jonquière devant près de 2 000 personnes a été rempli de rebondissements, mais le Cool FM s'est incliné 8-5. Samedi, à Saint-Georges, le Cool FM a sorti les bottes de travail devant l'Assurancia et a gagné une guerre de tranchées au score de 5-4.

Vendredi à Jonquière contre les Marquis

Cinq buts se sont marqués en première période et ceux-ci ont été en alternance. Les Marquis ouvrent d'abord la marque grâce à un tir de la ligne bleue de Mathieu Brisebois qui se faufile au travers du trafic et bat Girard. La riposte du Cool FM vient du bâton de Maxime Lacroix. Le joueur du Cool FM est oublié dans l'enclave et lance sur réception après la passe de Tifu pour faire 1-1. Jonquière reprend les devants peu de temps plus tard quand Danick Gauthier tire entre les jambières en 3 contre 1. Ensuite, Dave Hamel et Chris Cloutier semblent vouloir engager le combat, mais les gants de Cloutier restent collés et Hamel s'en donne à coeur joie sur le joueur de Jonquière. Il sera expulsé pour agresseur et les Marquis profitent d'un avantage numérique. Coup de théâtre, alors que seul le Cool FM marque pendant les cinq minutes. Maxime Lacroix, encore lui, bat le gardien Baribeau d'un tir très précis dans le haut du filet pour retrouver l'égalité. Malheureusement, le Cool FM rentre au vestiaire en retard par un but quand Simon-Claude Balckburn marque de l'enclave.

La seconde période voit beaucoup d'actions. Les Marquis doublent d'abord leur avance grâce à un tir de Keven Veilleux. Suite à ce but, Girard se dirige au banc et Sébastien Auger prend la relève. Pendant cinq minutes ensuite, c'est le chaos total. D'abord, Mathieu Roy frappe solidement, au centre de la glace, L-P Denis qui ne reviendra pas dans le match. Roy assume ses actes et engage le combat avec Gabriel Verpealst. Le banc du Cool FM se lève devant cet exemple de courage et d'engagement de Mathieu Roy. Il écope cependant de deux minutes supplémentaires pendant lesquels Danick Gauthier marque un beau but sur réception de la ligne bleue. Le Cool FM a besoin d'énergie et peut compter sur William Breton. Le Beauceron s'enligne pour frapper solidement Hugo Laporte, mais Laporte perd pied avant le contact et Breton l'atteint à la tête. Simon-Claude Blackburn engage le combat avec Breton, qui le renversera aisément. Breton est expulsé, mais Jonquière ne peut pas profiter de l'avantage. Pendant que des partisans s'en prennent au banc du Cool FM, Frédéric Bergeron profite du mauvais jeu des Marquis pour récupérer une rondelle libre et battre le gardien Baribeau afin de faire 5-3. L'avantage du Cool FM produit une autre étincelle par la suite. Mathieu Gagnon, du haut de l'enclave, prend un solide tir frappé qui passe sous le gardien des Marquis. C'est le premier de Gagnon dans la LNAH. Plus tard dans la période, le Cool FM profite d'un 4 minutes davantage numérique, mais l'attaque est infructueuse et cela viendra hanter l'équipe en 3e période.

Dans le dernier vingt, Sherbatov marque le 6e des Marquis, puis Verpealst met fin aux espoirs du Cool FM dans un filet désert. À 7-4, Sammy Carbonneau montre de quel bois il se chauffe et engage le combat avec Maxime Mathieu, Carbonneau est plus puissant que son adversaire et l'envoie au tapis en plus d'aller chercher l'avantage numérique. Keven Cloutier marque son 4e de l'année dans la cause perdante. Mathieu Brisebois ajoute un second but dans un filet déserté pour faire 8-5.

Les avantages numériques: Saint-Georges 3/8, Jonquière 1/3

Les tirs: Saint-Georges 39 (13-16-10), Jonquière 42 (12-16-14)

Les trois étoiles du relationniste :

1- Danick Gauthier JON (2b 1p)

2- Mathieu Brisebois JON (2b 1p)

3- Anthony Verret STG (3p)

Samedi à Saint-Georges contre l'Assurancia

Samedi soir, la partie débuta avec la présentation des anciens combattants dans le cadre du Jour du Souvenir. Les joueurs du Cool FM portaient leurs chandails en style camouflage en l'honneur des forces armées, un des uniformes les plus beaux portés dans l'histoire de la LNAH. Quand la partie commence, de nombreuses mises en échec sont distribuées. Michael Rhéaume fait une passe et lance Keven Cloutier et Philippe Hudon en 2 contre 1. Cloutier passe à Hudon qui prend le temps de toucher la cible. L'Assurancia riposte en avantage numérique. Jamie Clavet entre en zone de Saint-Georges et prend un tir du poignet précis qui bat Auger en haut de la mitaine.

Le Cool FM commence la deuxième période en force. Maxime Lacroix prend un tir au filet, mais la rondelle échappe à Philippe Cadorette et Mathieu Gagnon pousse le retour dans le filet pour inscrire son 2e en deux matchs. Encore une fois, l'Assurancia riposte en avantage numérique. Francis Beauvilliers prend un tir-passe que Pierre-Maxime Poudrier redirige derrière Auger. Après des mises en échec de Tommy Veilleux, les joueurs de Thetford sont irrités et Nicolas Dumulong s'en prend à Veilleux. Dumulong sera expulsé et le Cool FM bénéficie de cinq minutes davantage numériques. La formation de Serge Forcier ne parvient pas à en profiter, mais peu de temps après Simon Demers donne les devants au Cool FM avec un bon tir frappé entre les jambières de Cadorette. Thetford recrée l'égalité encore en supériorité numérique quand Joey Ratelle redirige une passe. La marque de 3-3 tient jusqu'à la fin de la période.

C'est finalement au tour du Cool FM de faire fructifier un avantage numérique. Philippe Hudon prend un tir au filet, mais Michael Rhéaume est dans la ligne de tir et dévie le lancer derrière Cadorette. Un peu plus tard, celui qui a causé la colère de Thetford, Tommy Veilleux, inscrit son premier but de l'année quand il plonge littéralement sur un retour de lancer qu'il pousse dans le filet. L'Assurancia augmente la pression sur la défensive beauceronne. Avec trois minutes à faire, encore avec un homme en plus, Thetford réduit l'écart. Dave Labrecque prend un tir du poignet qui frôle l'intérieur du poteau et bat Auger afin de faire 5-4. La défensive beauceronne résiste aux nombreuses attaques de Thetford et bloque plusieurs lancers. Les secondes s'écoulent et Saint-Georges l'emporte.

Les avantages numériques: Saint-Georges 1/4, Thetford 4/6

Les tirs: Saint-Georges 21 (7-8-6), Thetford 31 (8-8-15)

Les trois étoiles

1- Tommy Veilleux STG (but gagnant, 1p)

2- Michael Rhéaume STG (1b 2p)

3- Dave Labrecque THE (1b 2p)

Le Cool FM remercie tous les gens qui ont misé sur les chandails du Cool FM. Le montant exact qui sera remis à la Légion Royale Canadienne sera dévoilé cette semaine.

La prochaine partie aura lieu le vendredi 18 novembre à 20h au Centre Sportif Lacroix-Dutil, alors que les Bâtisseurs de Montcalm seront les visiteurs.

Avec la collaboration deSamuel Busque, directeur des relations publiques.