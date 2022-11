Les Élites M13 AAA seront du Tournoi international Pee Wee de Québec

L’Équipe Beauce-Appalaches M13 AAA Élite représentera les Petits Nordiques lors du Tournoi International Pee-Wee 2023 qui se déroulera au Centre Vidéotron de Québec.

La formation a reçu la nouvelle samedi, tout juste avant d'affronter le Blizzard du Séminaire St-François et résultant d’un match nul de 1 à 1 au Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce.

Ce fut un match âprement disputé et très intense avec plusieurs pénalités des deux côté de la patinoire. Après avoir tiré de l’arrière 1 à 0 après deux périodes, Sascha Gamache a égalé la marque avec un bel effort individuel en infériorité numérique. Le gardien Thomas Giguère a fait le reste du travail pour ainsi garder l’égalité intact. D’ailleurs, il a su démontrer ses nerfs d’acier en effectuant l’arrêt sur un tir de pénalité à 46 secondes de la fin du match.

« Ils nous manquaient trois joueurs dans notre alignement. Les autres joueurs ont bien répondu contre la meilleur équipe de notre division », a souligné l’entraîneur-chef Alexandre Roy.

Il sera possible de prendre revanche contre ce même Blizzard ce samedi 19 novembre à 15 h à l’aréna de Donnacona.

M13 AAA

Un seul match était à la fiche ce week-end pour la formation M13 AAA.

Malheureusement une défaite serrée de 5 à 4 fut observée contre la formation Espoir du Saguenay-Lac St-Jean au Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce samedi dernier.

Avec un manque d’implication au premier engagement, l’équipe Beauce-Appalaches n’a pas bien débuté la rencontre laissant une avance de 2 buts à leur adversaire. C’est en 2e et au 3e engagement que les Élites ont amélioré leur jeu réussissant à créer l’égalité en milieu de 3e période laissant place à une remontée des plus encourageantes. Drastiquement, l’adversaire s’est sauvé avec la victoire grâce à un but à 12 secondes de la fin du match en donnant trop souvent l’accès à l’enclave. Zachary Cloutier, Samuel Beaulieu (deux buts) et Raphaël Bilodeau furent les marqueurs de la rencontre.

« Malgré la défaite, plusieurs de nos joueurs progressent. Il faudra connaître une excellente semaine de pratique car le week-end prochain nous aborderont un gros test », a affirmé l’entraîneur-chef Louis Bilodeau.

Effectivement un gros test attend les Élites ce dimanche 20 novembre à 13 h puisque les Cascades Élite seront les visiteurs à l’aréna de Saint-Éphrem.

M15 AAA

Programme double pour la formation Beauce-Appalaches M15 AAA le week-end dernier à Jonquière contre l’Espoir du Saguenay Lac St-Jean.

Deux défaites crève-cœur avec des matchs âprement disputés mais c’est l’indiscipline qui a fait basculer les résultats.

Première rencontre du samedi, ce fut une défaite de 4 à 2 des Élites. Rafael Giroux et Antony Breton furent les deux joueurs qui ont noirci la feuille de pointage.

Pour la 2e rencontre du week-end, malheureusement une deuxième défaite de suite contre les mêmes adversaires par un pointage de 6 à 4. Les buts furent effectués par Sam Beaudoin, Milan Duhamel, Alexandre Gilbert et Anthony Breton.

« Nous avons dû nous avouer vaincu à cause de l’indiscipline une fois de plus. Par contre cette fois-ci l’arbitrage a un jouer un rôle. Notre équipe méritait un meilleur sort. De plus, nous avons perdu trois joueurs suite à ce programme double par blessures et expulsions », a témoigné l’entraîneur-chef, Jean-François Cimon.

Le prochain match des Élites sera ce dimanche le 20 novembre à 16 h contre les Cascades Élite qui seront les visiteurs à l’aréna de Saint-Éphrem.

M15 AAA ÉLITE

Tout comme les plus jeunes, il y avait également un programme double à Jonquière contre l’Espoir du Saguenay Lac St-Jean pour les M15 AAA Élite.

Premier match du samedi, ce fut une défaite de 5 à 3 des Élites. Un match dont les joueurs de l’équipe ont travaillé sous les standards de l’organisation. Le M15 AAA Élite a eu le résultat qu’il méritait. Dans la défaite, les trois marqueurs furent Charles-Antoine Dubé, Élie Champagne et Noah Boily.

Pour la 2e rencontre du week-end, ce fut un match totalement différent avec un résultat positif de 5 à 0. Le gardien Ryan Gagné a inscrit son premier jeu blanc sur sa fiche. Le nouveau trio composé de Dubé-Champagne et Lessard ont fait des flammèches. Sur la feuille de pointage, les buts furent donnés à Zacharie Lessard avec un tour du chapeau et Louis-Félix Drouin avec deux buts. Mais en vérité, le dernier but fut l’œuvre de Raphaël Cloutier, son premier de la saison.

« Avec le nouveau trio qui a fait un travail acharné, le travail du défenseur Hayden Pouliot et le jeu blanc du gardien, notre équipe a retrouvé le chemin de la victoire », a constaté l’entraîneur-chef Philippe Garnier.

Prochain match à l’extérieur pour les Élites Beauce-Appalaches soit à Val Bélair pour affronter le Blizzard du Séminaire St-François le samedi 19 novembre à 17 h.

M17 AAA

Un début de match à oublier pour les Élites M17 AAA résultant à une défaite de 8 à 3 samedi dernier contre le Blizzard du Séminaire St-François au Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce.

Contre une formation aussi forte, il est difficile de rester dans le match lorsque les joueurs perdent leur focus pendant plusieurs minutes. Difficulté au niveau des prises d’information et prises de décisions en zone défensive, l’équipe en paye le prix. Il y a eu un manque au niveau défensif contre une équipe talentueuse et avec des joueurs opportunistes.

Dans la défaite, les marqueurs furent Gabriel Nadeau, David Mathieu et Logan Poulin. « Un match à oublier. Les joueurs n’ont pas respecté le plan de match et le résultat en y découle. Quand nous jouons dans notre système et que nous travaillons plus fort, il nous est possible de compétionner. Ce ne fût pas le cas hier », a observé l’entraîneur-chef Yoan Pinette.

Le prochain match des Élites M17 AAA sera au Centre Caztel de Sainte-Marie ce dimanche 20 novembre à 15 h15. Leur adversaire sera l’Espoir du Saguenay-Lac Saint-Jean.

Rédaction: Yannick Lacroix, responsable de communication média.