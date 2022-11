Une 10e place pour Laurent Dubreuil à Stavanger

L’athlète de patinage de vitesse de Lévis, Laurent Dubreuil, qui depuis le début de la Coupe du monde ne cesse de connaître les succès, voilà qu’hier, il a malheureusement chuté au 1000 m le classant au 10e rang.

Il avait gagné deux médailles d’argent la fin de semaine dernière à Stavanger, en Norvège.

Cette fois, il était jumelé à l’Américain Jordan Stolz. Connaissant un excellent départ qui le plaçait virtuellement au premier rang, il a été gêné par la chute de Stolz qui est passé directement devant lui avant d’aboutir dans le muret de protection.

Malheureusement, cela a obligé l’athlète de 30 ans à poser les deux patins au sol pendant un bref instant qui a été suffisant pour lui faire perdre quelques fractions de seconde.

« La chute m’a fait hésiter et ça m’a fait ralentir quelque peu. J’ai l’impression que j’avais les jambes pour monter sur le podium aujourd’hui et j’avais un plan de course excellent. Je croyais que la paire était parfaite pour moi, mais finalement ç’a été la pire paire possible. J’ai été très malchanceux, mais au moins, on a pu éviter la collision », a indiqué Dubreuil.

« C’est fâchant parce que je pense que j’étais en route pour une très bonne course. En temps réel, ça se passe tellement vite que tu ne sais pas à quel point tu as perdu du temps. J’espérais presque un miracle, mais je me doutais que ça allait être difficile de revenir de ça. »

Malgré ce classement décevant pour Dubreuil, il se classe au troisième rang général provisoire au 1000 m en raison de ses 85 points. Il est à égalité avec Joep Wennemars, alors que Zhongyan Ning est seul en tête avec 96 points.

Dubreuil aura la chance de se reprendre rapidement. Il sera de retour en piste aujourd’hui pour la présentation du 500 m. Le Lévisien avoue toutefois qu’il n’oubliera pas aussi facilement sa sortie de vendredi.

« J’ai hâte au 500 m, c’est certain. Par contre, même si je gagne, ça ne me redonne pas le résultat que j’aurais pu avoir aujourd’hui. On passe à demain et j’espère que tout se passera bien », a-t-il conclu.