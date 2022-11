Une fin de semaine intense pour les Lynx

Un total de dix parties ont été jouées par les différentes équipes de hockey des Lynx de l’école secondaire Jésus-Marie de Beauceville cette fin de semaine.

Trois parties étaient au programme pour l’équipe du M13 D2. L’école secondaire du Rocher était les premiers visiteurs le vendredi 18 novembre. Les Lynx attaquent le filet en première période et prennent les devants 3 à 0. Du Rocher fait preuve de beaucoup de caractère, tirant de l’arrière 3 à 0 et 4 à 2, il crée l’égalité en début de troisième période 4 à 4. L’équipe visiteuse ne s’arrête pas là et remporte la partie 6 à 5 dans une partie chaudement disputée.

L’équipe secondaire de Cabano était la suivante dans un programme double. Deux victoires des Lynx avec le pointage de 8 à 0 et 4 à 1. À noter la belle performance en attaque de Caleb Fortin avec 5 buts et 5 passes pendant le weekend.

M15 D2

L’équipe de Vincent Rodrigue avait deux parties en fin de semaine dernière. Tirant de l’arrière 1 à 0 après une période, les Lynx sont incapables de trouver le fond du filet et s’inclinent 6 à 0.

Les Corsaires de Pointe-Lévy étaient en visite à Beauceville dans ce deuxième duel. Bonne intensité dans la première période des deux équipes, les Corsaires partent au vestiaire avec une avance de 1 à 0. Deux buts en avantage numérique des Corsaires dans les deux derniers tiers et Pointe-Lévy quitte avec une victoire de 4 à1.

M15 D1

L’équipe de Pierre Poulin avait la visite de l’école secondaire de Cabano dans un programme double à Beauceville. Dans le premier duel, une performance extraordinaire du gardien des Lynx Raphaël Pomerleau permet aux Lynx de se sauver avec une victoire 2 à 1.

Dans la deuxième partie, tirant de l’arrière 3 à 1 après deux, Les Lynx reviennent et créent l’égalité 3 à 3. Les tirs de barrage déterminaient le vainqueur. Sept tireurs de chaque côté furent utilisés et c’est au tour du gardien Zack Cloutier de multiplier les arrêts. Thierry Lessard vient fermer les livres et les Lynx repartent avec la victoire.

M18 D1

L’équipe de Stéphane Lessard était elle aussi à domicile en fin de semaine. Samedi dernier, l’équipe de L’Académie Saint-Louis se frottait au Lynx. Tirant de l’arrière 3 à 1 en fin de deuxième, les Lynx réussissent à créer l’égalité avec 3 minutes à jouer en troisième période, mais avec moins de deux minutes au cadran, l’Arsenal frappe en avantage numérique et l’emporte 5 à 3 avec un but dans un filet désert.

L’école secondaire du Mont-Saint-Anne fermait le weekend à Beauceville. Dans une partie chaudement disputée et robuste. L’égalité de 3 à 3 était au tableau avec 5 minutes au match. Pour une deuxième partie consécutive, les Lynx permettent un avantage numérique à l’équipe adverse en fin de troisième et cette dernière en profite pour marquer et prendre les devants 4 à 3. Les Vikings marquent dans un filet désert et l’emportent 5 à 3.