Le trophée du Bol d'or détruit par les Condors!

Au retour de leur victoire de samedi à Thetford Mines, des joueurs de l'équipe de football des Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont détruit le trophée qu'ils venaient de remporter.

C'est la station radiophonique ATM 103,5, du Cégep de Jonquière, qui a rapporté la nouvelle aujourd'hui, dans un reportage du journaliste Laurent Émond, qui a obtenu des images vidéo diffusées sur les réseaux sociaux.

On peut voir la coupe vandalisée, notamment par le feu, et les étiquettes des équipes gagnantes des années antérieures enlevées du socle du trophée. On aperçoit aussi un joueur avec l'étiquette de l'équipe des Gaillards de Jonquière dans la bouche, que les Condors ont vaincu lors de la finale de samedi.

Les dommages auraient été commis lors d'une tournée des bars de la 1re avenue à Saint-Georges mais EnBeauce.com n'a pas été en mesure de connaître les circonstances précises ni le lieu exact du méfait. Ce ne sont pas tous les joueurs qui auraient pris part à la fête, qui a mal tourné pour le trophée, alors que plusieurs autres personnes se trouvaient dans l'entourage du party.

« De le (trophée) détruire de cette façon-là , c'est une première et c'est d'un imbécilité incroyable, a déclaré l'entraîneur-chef de l'équipe saguenéenne, François Laberge, dans le reportage radiophonique. Je pense que la Beauce est au dessus de ses affaires. Ils se prennent pour le nombril du monde. Je trouve cela dégueulasse. Je te cacherai pas que ça a apporté beaucoup de frustration auprès des joueurs, auprès des coachs. »

Joint au téléphone par EnBeauce.com, l'entraîneur-chef des Condors, Marc Loranger, a confirmé que le trophée avait été endommagé mais que lui-même ni aucun membre de son équipe n'étaient présents lorsque les méfaits ont été commis.

« Ce n'est pas excusable mais ce n'est pas surprenant, a-t-il fait remarquer, expliquant que les circonstances, soit la jeunesse, l'alcool et l'effet d'entraînement, produisent ce type d'incident. «Soyons pas naïf si on pense que ça se produira jamais. Il y a vingt ans, ça se produisait mais la différence aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. (...) On apprécie pas le geste évidemment mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ce soit une leçon pour nos joueurs et qu'ils prennent leurs responsabilités. Ce sont des jeunes de 17 à 20 ans qui ont fait une erreur », a-t-il déclaré.

Au moment de diffuser la nouvelle, la direction du Cégep Beauce-Appalaches n'avait pas retourné les deux appels téléphoniques logés par EnBeauce.com. Pour l'heure, on ne connaît pas quelles sanctions pourront être imposées et qui devra en répondre.

Rappelons qu'un incident du même genre s'est produit cet été en Beauce alors que des joueurs de l'équipe de hockey Garage Stéphane Turcotte de Saint-Éphrem ont célébré en grand leur titre de champions 2022 de la Ligue de hockey Junior A Beauce-Frontenac en détruisant la coupe qu'ils avaient remportée.

Collaboration spéciale du journaliste Laurent Émond de la station ATM 103,5 dont on peut écouter l'intégrale de son reportage avec cet article.