Une bataille pour la première position

Déjà rendu dans la deuxième portion de la saison dans la Ligue Régionale de Hockey Senior A et personne ne peut prédire quelle équipe terminera en tête

Trois équipes bataillent en ce moment pour le premier rang du circuit. Une lutte à finir se dessine entre le Desjardins Wild de Windsor, le JB de Daveluyville et les Cougars de Warwick.

Ce weekend, deux des sept rencontres présentées donneront un avant-gout dans ce dernier droit de la saison. Le Dynamik SA de Coaticook n’a sûrement pas dit son dernier mot et se tient très près, à deux points de la tête.

Dans le milieu du peloton, le Sauro de Lac Mégantic, le DLC de La Guadeloupe, les Nordik Blades de Vale des Source et le Gentilly Ford de St-Léonard d’Aston suivent alors que seulement trois points qui les séparent. Même avec un début de saison difficile, Le Courteau de Trois-Rivières et les Lumberjacks d’East Angus voudront démontrer qu’ils sont capables de remporter des matchs importants et d’améliorer leur position au classement final.

« Nous assistons à d’excellents matchs de hockey, nos équipes offrent un degré d’intensité exceptionnel et les partisans sont au rendez-vous ! C’est de très bonne augure pour la suite du calendrier! » a mentionné Jean Lamirande, président de la LRH Senior A.

Vous pouvez suivre les activités de la ligue en visitant le site web.

Source: Robert Granger