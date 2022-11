Tennis: Alizée Poulin évoluera avec une université américaine dès l'automne prochain

La joueuse de tennis Alizée Poulin prendra la route de la Caroline du Nord, dès l’automne prochain, pour aller y évoluer en NCAA Division 1 du circuit américain.

En effet, la Beaucevilloise a conclu une entente avec Gardner Webb University, qui se trouve présentement dans la Big South Conference, a annoncé Sports Ambitions, une agence québécoise de consultation au service des athlètes élites au Canada désirant poursuivre leur études aux États-Unis.

L'athlète de 16 ans occupe le Top 3 des joueuses de tennis au Québec et le 20e rang au Canada. Cette année, elle a remporté le Championnat québécois en simple dans la catégorie des 18 ans et moins.

C'est le «coup de cœur» lors de sa visite de la Gardner Webb University qui lui a fait choisir d'évoluer avec cette institution « J’ai adoré le coach et les filles de l’équipe. De plus, Gardner Webb est une très belle et bonne université académique située dans un milieu paisible », de dire la jeune Beauceronne.