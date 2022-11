Le Giovannina de Sainte-Marie en tête du classement général de la LHCS

Un calendrier de cinq rencontres était à l’affiche le week-end dernier dans la Ligue de hockey Côte-Sud.

Outre le premier revers en temps réglementaire des Éperviers de Saint-Charles samedi soir, on note un gain pour le Giovannina de Sainte-Marie, qui place le club en tête de classement, de même qu'une cuisante défaite ainsi qu'une victoire in extremis du Familiprix de Saint-Joseph.

Le Giovannina l’emporte

Dans le premier affrontement de la fin de semaine présenté le vendredi 25 novembre au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, des poussées de trois buts lors de la période initiale, puis de deux autres en fin de deuxième, ont pavé la voie pour le Giovannina de Sainte-Marie qui a disposé des Hunters par la marque de 6-4.

Olivier St-Cyr a d’abord profité d’un avantage numérique, à 8:09, pour donner l’avance au Giovannina, suivi de Samuel Landry à 10:23 et de Jacob Roy 45 secondes plus tard. Forts de cette avance de 3-0, les visiteurs ont poursuivi dans la même veine en deuxième puisque Félix-Antoine Chabot, avec son 6e de la saison à 18:01, portait cette avance à 4-0. Nicolas Létourneau profitait aussi d’un avantage numérique, alors qu’il ne restait que huit secondes à jouer dans l’engagement, pour porter celle-ci à 5-0.

Les Hunters se sont réveillés avec trois buts dans les sept premières minutes de jeu en troisième, en accordant un autre aux visiteurs, au passage.

Après que David Loignon ait inscrit les Prospériens sur la feuille de pointage à 3:06, Charles Bêty restaurait momentanément l’avance de cinq buts des visiteurs avec son 6e de la saison 53 secondes plus tard. Les Hunters ont inscrit trois buts en un peu plus de deux minutes pour rétrécir l’écart à 6-4, soit celui de Kevin Landry à 5:28 et deux de Jérémie Roy à 7:08 et 7:31, mais ce ne fut pas suffisant, les Beaucerons s’accrochant ensuite à leur avance de deux buts pour l’emporter.

Les Mercenaires écrasent le Familiprix

Pendant ce temps, devant 248 spectateurs réunis à l’aréna de Saint-Gilles, le difficile début de saison du Familiprix de Saint-Joseph s’est poursuivi, les Joselois baissant pavillon 10-1 devant les Mercenaires qui ont complètement dominé ce match avec 65 tirs au but contre 22 pour leurs adversaires.

Les Mercenaires ont donné le ton à ce match tôt en première en inscrivant trois buts en cinq minutes en milieu d’engagement, soit ceux de Mickaël Bélanger à 5:59, de Jason Vaillancourt avec son premier de l’année à 9:48, puis le premier de quatre, lors de cette rencontre, pour Tommy Desrochers à 10:53.

L’offensive était au menu en deuxième alors que six buts ont été inscrits, dont cinq par les Mercenaires. Jason Vaillancourt et Adam Drolet ont profité d’avantages numériques à 4:40 et 10:36 pour accroître l’avance des locaux à 5-0 avant que Maxime Cliche n’inscrive le Familiprix au pointage à 11:34.

Tommy Desrochers s’est ensuite imposé avec son deuxième et son troisième filet de la partie à 13:47 et 18:01, puis Guillaume Linteau a terminé l’engagement en portant la marque 8-1 à 19:42.

Tommy Desrochers a terminé sa soirée de rêve en marquant son quatrième du match à 4:54 en troisième, puis Patrice Auger a complété la marque en avantage numérique à 10:53.

Montmagny l’emporte sur les Éperviers

Un match était présenté le samedi 26 novembre à l’aréna de Montmagny et devant 470 spectateurs réunis pour l’occasion, le Décor Mercier a eu raison des Éperviers de Saint-Charles 4-1. Les Bellechassois subissaient ainsi un premier revers en temps réglementaire cette saison.

Hubert Fréchette, avec l’aide de Louis David Bourgault et Samuel Poulin, a donné le ton à ce match en ouvrant la marque lors d’un avantage numérique à 2:30 en première. Étienne Minville a doublé cette avance 1 minute et 21 secondes plus tard avec l’aide de Poulin et d’Étienne Blais, puis Alexandre Racicot inscrivait le seul filet des visiteurs, un peu plus d’une minute plus tard, complétant ainsi un jeu amorcé par Vincent Blackburn.

Les locaux ont profité de deux avantages numériques en deuxième pour creuser l’écart et concrétiser leur victoire, puisqu’aucun but n’a été inscrit en troisième période. Louis David Bourgault, avec son 9e de la saison, a porté la marque 3-1 en faveur du Décor Mercier à 1:31 lors d’une punition décernée à Keven Dupont, puis Jérémie Thibault a marqué sans aide à 15:44.

Le Plastiques Moore s’incline à domicile

Les deux derniers affrontements de la fin de semaine avaient lieu ce dimanche 27 novembre et dans un match présenté à l’aréna J.E. Métivier de Saint-Damien, des doublés de Mathieu Bélanger, Louis-Charles Hallé et Louis-Gabriel Migneault ont conduit le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli vers un gain de 8-4 sur le Plastiques Moore. Zachary Ouellet a amassé quatre passes lors de cette rencontre.

Les deux équipes se sont échangé deux buts chacun lors de la période initiale et c’est Charles Dulac-Simard qui a lancé les hostilités en inscrivant son premier de la saison à 1:48 sur des aides d’Ian Chabot et Maxime Lévesque.

Louis-Charles Hallé créait l’égalité avec son premier du match à 8:20, mais Pier Rick Bissonnette redonnait les devants aux locaux à 13:11. Les deux équipes ont retraité au vestiaire avec une égalité de 2-2 après que Mathieu Bélanger ait créé l’égalité à 16:20, puis ses coéquipiers ont dominé le deuxième engagement avec deux buts consécutifs contre un pour les locaux.

Louis-Gabriel Migneault, avec son premier de la saison, a donné les devants 3-2 aux siens à 3:23, puis Antoine Michaud portait la marque 4-2 à 12:36 avant que Paul Pouliot ne rétrécisse l’avance à un seul but avant la fin de l’engagement, à 18:41.

La troisième a été entièrement à l’avantage du Pavage Jirico qui a marqué quatre fois, contre une seule pour le Plastiques Moore, pour l’emporter. Louis-Gabriel Migneault, lors d’un avantage numérique, a tout d’abord inscrit ce qui allait devenir le but de la victoire à 3:20, suivi 57 plus tard par Louis-Charles Hallé qui portait la marque 6-3 Saint-Jean. Marc-Antoine Goulet a ajouté un 7e filet à sa fiche à 6:01 et après qu’Adam Carbonneau ait ramené l’avance à 7-4 en vertu d’un avantage numérique à 11:48, le Plastiques Moore a tenté le tout pour le tout en retirant son gardien, ce qui a permis à Mathieu Bélanger de compléter la marque dans un filet désert.

Victoire in extremis de Saint-Joseph

Dans le dernier match du week-end présenté au Centre Frameco de Saint-Joseph, les Hunters de Saint-Prosper étaient à la recherche d’un deuxième gain cette saison et ils sont passés bien près de réaliser cet objectif, s’inclinant 5-4 devant le Familiprix qui remportait ainsi son troisième match de l’année.

Les Hunters ont dominé la première période, inscrivant même leurs quatre buts lors de cet engagement.

Bruno-Pier Maheux a lancé les visiteurs en avant 1-0 à 2:08, mais Mathieu Létourneau lors d’un avantage numérique à 5:46 et Samuel Mathieu, 10 secondes après son coéquipier, ont permis aux locaux de momentanément prendre l’avance 2-1.

Le reste de l’engagement a été à l’avantage des Hunters qui ont inscrit trois buts sans réplique, soit ceux de Bryan Lemieux à 7:09 lors d’une autre supériorité numérique, Cédric Poulin à 12:26 et Thomas Paré-Bourque à 18:02.

Le Familiprix a mis un terme à l’hémorragie de cette première période et repris peu à peu l’avantage du match en deuxième, Jonathan Goulet permettant aux siens de retraiter au vestiaire avec un seul but de retard à 14:30.

Les locaux ont enfin pu savourer leur victoire grâce à deux buts sans réplique en troisième. Joé Boutin a créé l’égalité 4-4 en marquant dans les derniers instants d’un avantage numérique à 6:25 et une minute 27 secondes plus tard, Keven Gosselin inscrivait ce qui allait devenir le but de la victoire, son premier de la saison, assisté de Félix Poulin et Alexandre Mathieu.

Classement et statistiques

Avec sa victoire contre Saint-Prosper vendredi soir, le Giovannina de Sainte-Marie trône en tête du classement général de la LHCS avec une fiche de 7 gains et 2 revers pour 14 points en 9 matchs, deux de plus que Saint-Charles (5-1-0-2) qui a toutefois un match en main. Éperviers et Giovannina sont toutefois pourchassés par un groupe de trois équipes, soit Lotbinière, Saint-Jean-Port-Joli et Montmagny, qui ont toutes 10 points en 8 matchs, quatre de mieux que Saint-Damien et Saint-Joseph. Saint-Prosper est loin derrière avec un seul gain et deux points en 9 rencontres.

Leader des Hunters de Saint-Prosper en offensive, Bryan Lemieux occupe la tête des pointeurs après les matchs du week-end avec une fiche de 17 points, à égalité avec Louis David Bourgault de Montmagny et Joey Beaudoin des Mercenaires de Lotbinière. Nicolas Lamarre de Saint-Jean-Port-Joli et Samuel Landry de Sainte-Marie suivent tout près avec 15 points chacun.

Les trois étoiles de la semaine sont, dans l'ordre, Tommy Desrochers (Mercenaires de Lotbinière), Joey Beaudoin (Mercenaires de Lotbinière), et Zachary Ouellet (Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli).

Prochains matchs

Cinq matchs seront une fois de plus à l’affiche le week-end prochain dans le Circuit Drouin. Trois seront présentés le vendredi 2 décembre, soit les affrontements opposant Saint-Jean-Port-Joli à Saint-Prosper (20 h 30), Saint-Damien à Montmagny (21 h) et Sainte-Marie à Saint-Joseph (21 h). Le samedi 3 décembre, Saint-Charles visitera Lotbinière à l’aréna de Saint-Gilles (19 h 30) et le dimanche 4 décembre, les Mercenaires visiteront le Giovannina, au Centre Caztel de Sainte-Marie, à compter de 15 h.

Source: Serge Lamontagne, relationniste