Les Condors seront à surveiller en 2e moitié de saison

Hier à domicile, les Condors hockey du Cégep Beauce-Appalaches affrontaient les meneurs au classement général, les Cobras de Terrebonne, qui l’ont emporté 6 à 3, malgré plusieurs signes encourageants au niveau de l’effort et de la rapidité.

En progression constante, l'équipe beauceronne a fait preuve de beaucoup de profondeur.

En effet, les hommes de Jonathan Ferland avaient bien l’intention d’enchaîner une deuxième victoire consécutive face à une équipe de tête. Les Cobras de Terrebonne recevront la coupe Fred Page et l’équipe a été construite pour être très compétitive. Après 12 minutes, les joueurs de Robert Dubuc menaient 3 à 0 ce qui a forcé les visiteurs à prendre un temps d’arrêt. Cela a semblé calmer tout le monde et avant la fin de la période, en désavantage numérique, le vétéran Mathieu Thibault a repéré William Lepage qui s’était faufilé derrière les défenseurs adverses pour se présenter seul devant le gardien Alexandre Marchand et le déjouer avec une feinte magistrale. C’était alors 3 à 1 pour les Cobras qui ont marqué sur 9 lancers tandis que les Condors ont dirigé 13 tirs au premier tiers.

C’est en avantage numérique que Loic Gibeault a inscrit son 17e de la saison et en milieu de période, Logan Costenaro avec son 13e avant que Charles-Étienne Hébert réplique avec son 16e de la saison. C’était alors 5 à 1 pour les locaux.

Mathieu Thibault a réduit l’écart à deux buts, encore une fois en désavantage numérique, mais le vétéran défenseur Roman Rodzinski a scellé l’issu de la rencontre avec son 15e de la saison dans un filet désert.

Le gardien Jérémy Louchard a effectué 27 arrêts sur 32 tirs tandis qu’Alexandre Marchand a fait 26 arrêts pour réaliser sa 17e victoire de la saison.

Victoire satisfaisante vendredi

Alors que le capitaine Dylan Champagne avait été rappelé par l’Armada de Blainville-Boisbriand pour jouer contre son ancien coéquipier, Joshua Roy et le gardien Samuel St-Hilaire du Phoenix de Sherbrooke de la LHJMQ. Charles-Étienne Hébert et le gardien William Gagné ont pris les choses en main pour vaincre les Braves de Valleyfield 5 à 3, vendredi dernier.

Les Braves Valleyfield avaient gâché la fête le 16 octobre alors qu’ils avaient vaincu les Condors grâce à la période de prolongation. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les Condors ont sauté sur la glace dès la 1ere période. Charles-Étienne Hébert à repris son travail autour du filet pour ouvrir la marque avec son 17e de la saison, William Lepage avait profité d’un revirement avant d’alimenter Hébert seul dans l’enclave. Malgré 20 tirs pour les Condors contre 9 pour les Braves, c’était seulement 1-0 grâce au brio du gardien Xavier Sereault.

Les Braves sont revenus de l’arrière deux fois en 2e période pour créer l’égalité après deux périodes. Charles-Étienne Hébert avait redonné l’avance 2 à 1 après que Félix-Olivier Beaudin ait fait 1-1 avec son 4e de la saison. Matthew Bolduc est l’autre marqueur des Braves.

Les Condors ont réellement pris le contrôle du match en 3e, Alexandre Lamarre avec son 15e de la saison avait mis les locaux en avance 3 à 2. Quelques minutes plus tard, le vétéran Félix-Antoine Gosselin a surpris le gardien Sereault avec un tir de 95 pieds dans le haut du filet. Ce qui portait la marque à 4-2. Mathis O’driscoll a bien tenté de garder son équipe dans le match avec son 12e de la campagne, mais Charles-Étienne Hébert a complété son tour du chapeau dans un filet désert avec un tir précis depuis sa zone.

Les Condors ont tiré 52 fois sur Sereault et William Gagné a dû réaliser 38 arrêts pour obtenir sa 8e victoire de la saison.

Prochain match local, le samedi 3 décembre alors que le Titan de Princeville sera au Centre Lacroix-Dutil dès 19 h 30.

Texte: Pierre-Luc Siméon