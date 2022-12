Victoria Veilleux recrutée par les Cougars du Collège Champlain

La joueuse de hockey beauceronne, Victoria Veilleux, a été recrutée par les Cougars du Collège Champlain en division 1 du Réseau du sport étudiant du Québec.

Rappelons qu’elle est membre des As de Québec M18 AAA. En étant choisie par une équipe de la division 1, la jeune joueuse aura plus de chance de se faire voir par les universités.

« Victoria est, sans aucun doute, une joueuse des plus complètes qui possède un coffre à outils des plus remarquables! Grande passionnée du hockey et compétitrice de premier plan, Victoria saura rendre de fiers services aux COUGARS et donner du fil à retordre à ses adversaires dès ses premiers coups de patin dans la Ligue de hockey féminin collégial division 1 », indique l’organisation des Cougars sur leur page Facebook.