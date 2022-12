Courses de stock-car: c'est le retour de la série ACT Québec

Les amateurs de courses de stock-car de la région seront comblés en 2023 avec un calendrier de 10 courses ACT Québec, qui seront présentées en collaboration avec la série ACT US.

L'annonce a été faite ce matin en conférence virtuelle par les dirigeants de l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction et de l’Autodrome Montmagny Speedway, André Poulin et Howard Romanado.

« Le but de réunir tous les LMS (Late Model Sportsman) sous la même sanction est d’avoir une belle complicité entre les pistes et de faire prospérer la sanction ACT Québec dans les années à venir », ont expliqué les promoteurs.

Cinq compétitions se tiendront sur la piste beauceronne et autant sur l'ovale magnymontois. De ce nombre, six courses (trois par piste) seront de formules et de bourses semblables, comprenant entre 125 et 150 tours.

La programmation sera complétée avec deux courses à évènements spéciaux, organisées selon les critères de chaque autodrome, comme par exemple Le DuroKing et le Bacon Bowl.

À noter que le calendrier ne contiendra aucun conflit entre les séries ACT Québec et ACT US. De plus, deux de ces courses seront sanctionnées par les deux organismes: le Claude Leclerc 150 à l’Autodrome Chaudière, prévue le 24 juin et le Can-Am 200 à l’Autodrome Montmagny le 22 juillet. Ce sera d’excellentes occasions pour les amateurs de voir les pilotes québécois se confronter aux pilotes américains, rappellent les promoteurs qui vont annoncer prochainement le soutien de commanditaires majeurs au championnat.

Les procédures de courses et tous les détails de fonctionnement de l'ACT Québec seront envoyés à chacun des pilotes au cours des prochaines semaines. Une clause spéciale a été acceptée par les dirigeants: pour une seule course, chaque pilote pourrait utiliser un pilote de remplacement de calibre égal ou inférieur à LMS et les points resteront au pilote qui fait le championnat. Enfin, aucun pilote Nascar Canada ou US ne sera admis.

Outre André Poulin et Howard Romanado, l'équipe organisatrice des compétitions comprendra Dany Mayrand, directeur de course, Vincent Maheu, directeur technique au Québec, sous la supervision de Cris Michaud et de son directeur technique au besoin alors que la responsable statisticienne sera Karine Poirier.