Grosse fin de semaine pour les Élites Beauce-Appalaches

En cette 12e semaine d’activité dans la Ligue de Hockey d’Excellence du Québec (LHEQ), un tournoi, un programme double et trois autres matchs simples étaient à la fiche pour le programme des Élites Beauce-Appalaches.

M13 AAA

Programme double pour les Élites M13 AAA le week-end passé affrontant les As de Québec samedi le 3 décembre au Pavillon de la Jeunesse et les Corsaires de Pointe-Lévy dimanche le 4 décembre à l’aréna Georges-Henri-Vermette à St-Agapit.

Pour le premier match, une égalité de 2 à 2 contre la meilleure équipe de la ligue soit les As de Québec fut fort appréciée. Probablement le meilleur match de la saison pour le M13 AAA surtout au niveau de la zone défensive. Samuel Beaulieu et Raphaël Bilodeau furent les deux marqueurs des Élites.

Pour le 2 e match, ce fut une défaite de 4 à 1 contre les Corsaires de Pointe de Lévy. Pourtant le match était encore à la portée des Élites à la fin de la 2 e période. Or, au troisième engagement, le niveau d’énergie a baissé de sorte que les adversaires ont eu la chance de creuser un plus grand écart. Alexandre Patry fut le seul scoreur de la rencontre.

« Nous avons pratiqué beaucoup des concepts en zone défensive la semaine dernière et le travail a été payant. Cette semaine on va pratiquer plus des concepts de jeu collectif en zone neutre afin de faire progresser le jeu plus rapidement », a précisé l’entraîneur-chef Louis Bilodeau.

Prochaine rencontre aura lieu au Centre Renaud-Fournier à Thetford Mines secteur Black Lake le samedi le 10 décembre à 14h pour recevoir les Estacades de la Mauricie.

M13 AAA ÉLITE

Seulement une rencontre à la fiche le week-end passé pour la formation Beauce-Appalaches M13 AAA Élite qui se déroulait à l’aréna de St-Ephrem samedi le 3 décembre contre les Estacades de la Mauricie.

Ce fut une victoire de 7 à 5 grâces un apport offensif de plusieurs joueurs de l’équipe. La feuille de pointage fut noircie par un doublé de Ludovic Plante, Hugo Bergeron, Logan Carrier, Nathan Gosselin, Simon Delarosbil et Ludovik Doyon.

« Notre équipe a pris du temps avant de commencer, mais lors de la 2 e moitié de la rencontre, nous avons utilisé notre vitesse et nous avons attaqué le but adverse ce qui nous a permis de revenir de l’arrière », a observé l’entraîneur-chef Alexandre Roy.

Prochain match sera présenté dans le cadre du Tournoi LHEQ M13 AAA Élite commandité par Hockey Expert du jeudi 8 au dimanche 11 décembre à Trois-Rivières à l’aréna Claude-Mongrain ainsi qu’au Colisée Jean-Guy Talbot.

M15 AAA

Un seul match le week-end passé pour le M15 AAA qui avait lieu au domicile des Corsaires de Pointe-Lévy à l’aréna Bruno-Verret qui s’est résulté par une égalité de 4 à 4. Les Élites ont travaillé fort pour égaliser la marque à une minute à faire au match. Grosses performances du trio Lessard-Vallée et Plante marquant tous les 4 buts de la rencontre. William Lessard avec un tour du chapeau et Louis-Thomas Vallée avec le but égalisateur.

« Bon match pour nous contre nos rivaux. Nous avons une équipe avec une confiance fragile, la moindre avance est dure à protéger. Nous devons apprendre à mieux gérer notre rondelle dans de telles situations », a témoigné, l’entraîneur-chef Jean-François Cimon.

Prochain match aura lieu au Centre Renaud-Fournier à Thetford Mines secteur Black Lake le samedi le 10 décembre à 15h30 pour recevoir les Estacades de la Mauricie.

M15 AAA ÉLITE

La formation Beauce-Appalaches participait au Tournoi M15 AAA Élite présenté par Sports Experts qui avait lieu à l’Olympia Yvan-Cournoyer à Drummondville du 1er au 4 décembre 2022. Ce fut un week-end de tournoi qui n’a pas été concluant pour la formation Beauce-Appalaches. Aucun but effectué en égalité numérique (5 vs 5), quelques moments de réjouissances ne furent au niveau de l’avantage numérique.

La première rencontre fut une défaite de 4 à 1 contre les Pionniers de Lanaudière jeudi le 1er décembre. Le seul marqueur fut Elliot Lacroix en avantage numérique et c’est Charles-Antoine Dubé qui a été nommé le joueur du match.

Le deuxième match différent, mais avec un même résultat que la veille soit une défaite de 4 à 1 face aux Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne. Noah Boily a marqué le seul but en avantage numérique et a également été nommé le joueur du match. Le troisième match en soirée du vendredi le 2 décembre opposait les Élites aux As de Québec. Avec une victoire de 3 à 2, la formation Beauce-Appalaches s’est permis d’éliminer les As de Québec. Tous les buts furent exercés en avantage numérique, Charles-Albert Pouliot à deux reprises ainsi qu’un but d’Elliot Lacroix. Ce dernier fut nommé le joueur du match.

La rencontre suivante, c’est au tour de nos Élites de se faire éliminer du tournoi par les Cascades Élites, l’équipe hôtesse du tournoi, par un score de 4 à 0. Louis-Félix Drouin a été nommé le joueur du match.

« Pour gagner des matchs dans un calibre aussi élevé, il faut accepter le prix et que parfois ça peut faire mal. Il semble que nous n’étions pas prêts à faire ça », a constaté l’entraîneur-chef Philippe Garnier. Un autre voyage à l’extérieur attend l’équipe Beauce-Appalaches M15 AAA Élite le week-end suivant à Rivière-du-Loup pour un programme double contre les Albatros de l’Est-du-Québec.

M17 AAA

Programme simple pour la formation M17 AAA dimanche le 4 décembre dernier contre le Séminaire Saint-François à l’aréna de Saint-Raymond. Malheureusement, ce fut une défaite de 2 à 0 de nos Élites M17 AAA dont le dernier but dans un filet désert.

La rencontre aurait pu virer d’un côté comme de l’autre tellement ce fut un match serré. Malgré deux avantages numériques de 5 vs 3, les Élites ont été incapables de capitaliser. De plus l’indiscipline au 3 e engagement a empêché un retour possible pour l’équipe. Il faut donner crédit au gardien adverse qui a été intraitable devant son filet.

« L’indiscipline et le manque d’opportunisme décrivent bien pourquoi nous ne sommes pas sortis avec la victoire. Mous avons une nos chance, mais le manque de finition nous a couté cher au final », a déclaré l’entraîneur-chef Yoan Pinette.

Pour clôturer le programme triple au Centre Renaud-Fournier à Thetford Mines secteur Black Lake le week-end prochain, la formation M17 AAA va affronter les As de Québec à 17h samedi le 10 décembre.

Communiqué de presse fait par Yannick Lacroix, responsable de communication média des Élites Beauce-Appalaches.