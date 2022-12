Un weekend parfait même si les Condors ont joué avec le feu

Les Condors hockey du Cégep-Beauce Appalaches disputaient deux matchs en fin de semaine.

Après avoir récolté seulement un point sur une possibilité de six face au Titan de Princeville, les hommes de Jonathan Ferland voulaient s’assurer de remporter le 4e et dernier duel entre les deux formations, samedi au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Dans cette victoire de 7 à 6, Dylan Champagne est devenu le meilleur passeur (52) et meilleur pointeur (83) de la jeune franchise des Condors.

La recrue Alexis Gagné a fait dévier le tir de Thomas Simard pour inscrire les Condors au pointage dès la 6e minute. Charles-Étienne Hébert a repris là où il avait laissé lors du dernier match alors qu’il avait complété son tour du chapeau, cette fois-ci en avantage numérique, il marque son 20e de la saison pour donner deux buts d’avance aux locaux. À peine deux minutes plus tard, le meilleur pointeur du circuit a déjoué le gardien Jérémy Louchard en frappant au vol son propre retour de lancer. Moins d’une minute plus tard, le rapide attaquant William Lepage a surpris le gardien Jacob Carrier avec un tir de loin pour redonner deux buts d’avance avant la fin de la période. Lepage prolonge sa série de matchs avec au moins un point à 9.

Alexandre Lamarre n’a pris que 78 secondes pour surprendre Carrier et faire 4 à 1. Vers la moitié de la période, Charles-Étienne Hébert en avantage numérique a creusé l’écart à 4 buts pour faire 5 à 1. Il fallait s’attendre à ce que le Titan revienne fort dans le match et ils ont profité de deux avantages numériques pour réduire le pointage à 5-3 avant la fin de la 2e période.

Après 57 secondes en troisième période, Charles-Étienne Hébert avec son 3e du match et 22e de la saison a redonné trois buts d’avance aux Condors mais le Titan n’a jamais abandonné et créé l’égalité avec 3 buts en une minute et trente-quatre secondes grâce à Joshua Laflamme, Émile Gagné et Louis-Charles Plourde. Pendant un avantage numérique aux Condors, William Lepage a récupéré le retour du lancer de Dylan Champagne touché au passage par Charles-Étienne Hébert avant de loger la rondelle derrière Duteau venu en relève à Carrier pour marquer son 3e but gagnant de la saison.

Jérémy Louchard obtient sa 5e victoire de la saison grâce à 28 arrêts sur 34 tirs et l’avantage numérique a été efficace avec trois buts sur 5 occasions.

Les Condors seront sur la route ce dimanche pour affronter les Inouk de Granby avant de recevoir les Prédateurs de Joliette le vendredi 9 décembre 20h et le Collège Français de Longueuil le dimanche 11 décembre 14 :30.

Jouer avec le feu

Avant le match de dimanche, les deux équipes s’étaient partagé une victoire et avaient le même nombre de points au classement général.

Les Inouk avaient une partie en main sur les Condors qui sont arrivés à Granby, 14 heures après la victoire contre le Titan de Princeville. Les Condors ont joué avec le feu, mais l’ont finalement emporté 4 à 3 en prolongation.

En première période, les deux gardiens ont été grandement sollicités avec 18 tirs au but contre 16 pour les Inouk. Il aura fallu attendre en fin de première période pour voir une équipe s'inscrire au pointage et c’est Charles-Étienne Hébert qui fait dévier le tir d’Émile Côté pour son 23e de la saison. Pour l’étudiant en technique de comptabilité et gestion, c’est un 6e match consécutif avec au moins un but et un 10e au cœur de cette séquence, un 47e en carrière. William Gagné a été spectaculaire en première, spécialement dans les 15 dernières secondes où il a dû se surpasser pour garder son équipe en avance.

Pour la deuxième période, les deux équipes ont tiré 13 fois au but, et c’est Jean-Raphaël Roy qui a réussi à déjouer le gardien Mathis Lussier pour marquer son 2e de la saison et donner deux d’avance aux Condors avant de rentrer aux vestiaires. Il a surpris le gardien avec un tir vif alors qu’il récupérait une rondelle laissée partiellement libre après le tir bloqué de la pointe de Thomas Simard.

Les Condors ont joué avec le feu en début de troisième période pendant que les Inouk ont ouvert la machine et ont mis beaucoup de pression dans la zone défensive des visiteurs. William Gagné multipliait les arrêts après les revirements de ses coéquipiers et finalement les Inouk ont créé l’égalité avec deux buts en trois minutes et demie avant d’en ajouter un 3e quelques minutes plus tard. Le jeu s’est ouvert et Philip-Olivier Rochette a profité d’un revirement dans la zone des Inouk pour récupérer la rondelle et alimenter le défenseur Émile Côté laissé complètement seul à la gauche du gardien Lussier. Son tir sur réception n’a donné aucune chance au gardien, c’était alors 3 à 3.

Les Inouk ont bombardé William Gagné de 18 tirs en 3e pour un total de 49 tandis que Mathis Lussier avait fait face à 39 tirs.

Dans les premières secondes de la prolongation, les deux équipes semblaient s’étudier jusqu’à ce que Philip-Olivier Rochette s’est présenté a 2 contre 1 avec Xavier Labbé, le défenseur des Inouk à bloqués la première tentative, mais Philip-Olivier a créé un revirement pour reprendre la rondelle à nouveau et trouver Labbé seul à la droite de Mathis Lussier, son puissant tir du poignet n’a donné aucune chance au gardien de réagir.

Les Condors se sauvent avec la victoire, William Gagné avec 46 arrêts obtient sa 9e victoire de la saison et la 27e de sa carrière.

Rédaction: Pierre-Luc Siméon