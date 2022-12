Les athlètes du Club de judo de Saint-Georges se démarquent à Repentigny

Quinze athlètes du Club de judo de St-Georges participaient au tournoi provincial de développement 2022 qui a eu lieu à Repentigny les 3 et 4 décembre.

Ces derniers se sont mesurés à plus de 700 judokas de tous les niveaux et de partout à travers la province. Parmi eux, sept athlètes beaucerons ont grimpé sur le podium et ont ainsi ajouté des points à leur fiche en espérant accéder aux championnats canadiens qui auront lieu en mai 2023 :

- Chez les U14 : Magalie Hins (-36kg argent) et Mathéo Salazar (-46kg bronze)

- Chez les U16 : William Maheux (-38kg argent) et Raphaël Therrien (-55kg argent)

- Chez les U18 : Métis Couture (-57kg bronze)

- Chez les U21/senior : Métis Couture (-57kg argent) et Mahmoud Dhkouri (-100kg bronze)

Le club souligne que cette dernière compétition du circuit provincial 2022, permet à ses sportifs de terminer l’année sur une note positive. « Le judo est très bien implanté en Beauce. Les judokas beaucerons rayonnent à travers la province et la relève est bien en place », de mentionner Isabelle Lessard, par voie de communiqué de presse.