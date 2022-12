C'est la Journée des Élites samedi au Centre Frameco

Le programme de Hockey les Élites de Beauce-Appalaches organise une journée spéciale de matchs ce samedi 17 décembre au Centre Frameco à Saint-Joseph-de-Beauce.

On y retrouvera les meilleurs joueurs de la région de la Beauce-Appalaches, âgés de 12 à 15 ans, dans les catégories M11 AA regroupement ABE, M13 AAA, M13 AAA Élite, M15 AAA et M15 AAA Élite. Les parties commencent à compter de 11 h 30.

Par ailleurs, voici les résultats des rencontres disputées au cours des derniers jours.

M13 AAA

Grosse victoire de l’équipe Beauce-Appalaches M13 AAA par un pointage de 6 à 3 contre les Estacades de la Mauricie au Centre Renaud-Fournier à Black Lake.

L’équipe a joué un fort match au niveau collectif. Elle a pris les devants dès le premier engagement et n’a plus jamais regardé derrière. La relance entre les défenseurs et les attaquants a été à point. Par le fait même, l’équipe a passé peu de temps en zone défensive. Les 6 buts furent inscrits par Samuel Beaulieu avec un doublé, Nathan Duhamel, Brandon Lemire, Olivier Tanguay et Alexandre Patry.

«Il nous reste une petite semaine avant le congé de Noel. C’est le temps de donner une petite poussée avant d’obtenir une petite période de repos», a encouragé l’entraîneur-chef Louis Bilodeau.

Prochaine rencontre dans le cadre du programme quinquennal du samedi 17 décembre, le M13 AAA sera à 13h au Centre Frameco contre les Corsaires de Pointe-Lévy.

M13 AAA Élite

La formation Beauce-Appalaches participait au Tournoi LHEQ M13 AAA Élite commandité par Hockey Expert du jeudi 8 décembre au dimanche 11 décembre, qui avait lieu à Trois-Rivières à l’aréna Claude-Mongrain ainsi qu’au Colisée Jean-Guy Talbot.

Ce fut un très beau week-end de tournoi dans l’ensemble. L’effort était présent mais l’indiscipline a fait mal plus particulièrement lors du match de quart de finale. Il y a eu une ronde préliminaire auparavant.

La première rencontre fut une défaite serrée de 2 à 1 contre les Lions de Lac St-Louis jeudi le 8 décembre. Le seul marqueur fut Hugo Bergeron et c’est Ludovic Plante qui a été nommé le joueur du match.

Le deuxième match fût à l’avantage des Élites sur les Grenadiers du Lac St-Louis au compte de 5 à 2. Louis-David Bédard, Sasha Gamache, Hugo Bergeron, Ludovic Plante et Félix Couture furent les 5 scoreurs de l’équipe. Le joueur du match fut décerné à Sasha Gamache.

Le troisième match a résulté à une 2e victoire d’équipe par un pointage 8 à 3 sur les As de Québec. Avec 4 buts, Ludovic Plante fut nommé le joueur du match. Les autres buts furent marqués par Hugo Bergeron avec 2 buts, Ludovik Doyon et Sasha Gamache. Malheureusement, c’est au tour de nos Élites de se faire éliminer du tournoi par les Intrépides de l’Outaouais par un score de 4 à 2. Louis-David Bédard et Hugo Bergeron furent les joueurs qui ont noircit la feuille de pointage pour l’équipe. Ce dernier a été nommé le joueur du match.

« Nous avons certaines choses à travailler cette semaine autant au niveau offensif qu’au niveau défensif », a témoigné l’entraîneur-chef Alexandre Roy.

Dans le cadre du programme quinquennal au Centre Frameco de St-Joseph le samedi 17 décembre à 14h30 sera présenté le prochain match du M13 AAA Élite contre les Corsaires de Pointe-Lévy.

M15 AAA

Match avec des hauts et des bas pour la formation des Élites M15 AAA qui s’est soldé par une défaite de 7 à 4 contre les Estacades de la Mauricie au Centre Renaud-Fournier à Black Lake.

L’équipe adverse a pris les devants rapidement en première période. C’est à partir de la 2e période que les Élites ont revenu dans le match avec quelques buts. Malheureusement, les Estacades ont repris leur tempo pour distancer les Élites en 2e moitié de la rencontre.

Fait à souligner, la bonne prestation de Lucas Morin pour un premier match à la position de centre à l’attaque. Il a d’ailleurs marqué à deux reprises. Les autres buts furent effectués par Justin Labrecque et Joseph Vachon.

« Match en deux temps avec quelques bons flashs mais pas assez de constance », a précisé, l’entraîneur-chef Jean-François Cimon.

Prochaine rencontre dans le cadre du programme quinquennal du samedi 17 décembre, le M15 AAA affrontera les Corsaires de pointe-Lévy à 16h à St-Joseph au Centre Frameco.

M15 AAA Élite

Programme double fructueux avec deux victoires pour la formation M15 AAA Élite à Rivière-du-Loup au Centre Premier Tech samedi et dimanche dernier contre l’Albatros Est-du-Québec.

C’est par un pointage de 5 à 1 que les Élites ont remporté le premier match du samedi. Le gardien Ryan Gagné a aidé son équipe a resté dans le match au début de la rencontre et l’offensive a pris la relève par la suite. Les marqueurs furent : Charles-Albert Pouliot avec deux buts, William Lessard, Dominic Bolduc et Elie Champagne.

Pour la rencontre du dimanche, une victoire de 5 à 2 fut inscrite au dossier de la formation Beauce-Appalaches. Probablement le meilleur match des Élites collectivement jusqu’à maintenant. Élie Champagne, Jacob Boucher, Louis-Félix Drouin et William Lessard furent les marqueurs de ce deuxième match. Notons l’apport offensif de William Lessard tout le long du week-end et le joueur défensif du week-end fut sans contredit Jacob Boucher.

« Nous voulions rebondir suite au tournoi de Drummondville de la semaine dernière. Avec ces deux victoires, nous gagnons en confiance. Nous voulons bâtir là-dessus pour bien terminer la première moitié de la saison pour la journée des Élites samedi prochain», a philosophé Simon Larouche l’entraineur-chef adjoint.

Prochain match dans le cadre du programme quinquennal du samedi 17 décembre, le M15 AAA Élite clôtura l’événement au Centre Framco de St-Joseph à 18h contre le Blizzard du Séminaire St-François.

M17 AAA

Excellent programme double pour la formation M17 AAA samedi et dimanche dernier ramassant 5 points au classement sur une possibilité de 6. Match nul de 2 à 2 des Élites Beauce-Appalaches contre les As de Québec samedi dernier au Centre Renaud Fournier à Black Lake.

Ce fut un match physique pour le M17 AAA qui donna un certain momentum à l’équipe. Les unités spéciales ont contribué en empêchant de l’équipe adverse de marquer en infériorité numérique et en marquant un but en supériorité numérique. Démontrant beaucoup de caractère au 3e engagement, l’équipe a comblé un déficite de 2 buts à la toute fin du match. C’est Maverick Labonté et Gabriel Nadeau qui ont fait la remonté au niveau du pointage.

Pour la rencontre du dimanche, une victoire de 2 à 1 des Élites sur les Estacades de la Mauricie à l’aréna Chantal-Petitclerc à St-Marc-des-Carrières. La formation Beauce-Appalaches a pris les devants 2 à 0 au début du 3e engagement et les Estacades ont marqué un but à 7 minutes de la fin. Les Élites ont, par la suite, joué hermétiquement jusqu’à la fin du match. Gabriel Nadeau et Nathan Boucher furent les deux pointeurs du match.

« Je suis fier du week-end de mon équipe Nous voulions finir en beauté pour notre dernier week-end et c’est mission accomplie pour nous », a louangé l’entraîneur-chef Yoan Pinette.

Effectivement, la première moitié de saison est terminé car aucun match n’est prévu à l’horaire le week-end prochain pour les Élites Beauce-Appalaches M17 AAA.

Rédaction: Yannick Lacroix, responsable de communication média des Élites Beauce-Appalaches.

Les Élites Beauce-Appalaches M15 AAA Élite, Photo prise par Nadia Mottard