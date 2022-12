Un sixième gain pour l'Assurancia

Le Perfection-Auto a remporté une victoire et fait face à une défaite, au cours de la dernière fin de semaine. D'abord, Keven Lessard a été nommé joueur du match Thaï zone, vendredi à Saint-Georges, pour son but. L'autre but est venu du bâton de David Drouin. Le résultat final était finalement de 5 à 2 pour Saint-Georges. « L'équipe adverse a ...