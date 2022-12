Deux nouvelles victoires pour les Condors hockey

Jérémy Louchard permet aux Condors de vaincre les Prédateurs de Joliette. Avec 25 arrêts sur 28 tirs, le gardien Jérémy Louchard s’est signalé à plusieurs reprises pour remporter sa 6e victoire de la saison et 11e en carrière en 17 départs. Les Condors récoltent une 4e victoire consécutive, cette fois-ci par le pointage de 4 à 3.

Ce sont les visiteurs qui ont ouvert la marque en avantage numérique grâce au 9e de Pierrick Brousseau. Moins de deux minutes plus tard, William Lepage passe un message avec son 22e de la saison grâce à une belle pièce de jeu de Charles-Étienne Hébert. Jean-Raphaël Roy profite ensuite d’un avantage numérique pour donner les devants aux Condors alors qu’il ne restait que deux secondes à faire en première période.

En deuxième période, le vétéran Philip-Olivier Rochette se présente à 2 contre 0 avec un de ses coéquipiers face au gardien Tommy Bouchard et lui sert une feinte magistrale pour donner deux buts d’avance à son équipe qui mène alors 25-19 au chapitre des tirs au but.

Dès le début de la 3e période, Ludovic Harrison surprend tout le monde en déjouant Jérémy Louchard pour réduire l’écart à 3-2. L’avantage numérique des Condors frappe à nouveau quand Xavier Labbé déjoue le gardien adverse pour redonner deux buts d’avance à son équipe avec son 11e de la saison. Les Prédateurs n’abandonnent pas et c’est Ludovic Harrison, encore lui, avec son deuxième du match qui réduit le retard de son équipe à un seul but avec 3 minutes à faire. Jérémy Louchard tiendra bon devant sa cage pour remporter sa 6e victoire de la saison, celle-ci au pointage final de 4 à 3.

5e victoire consécutive en fusillade face au Collège Français de Longueuil

Avec le rappel de Mathieu Martel par les Voltigeurs de Drummondville, les hommes de Jonathan Ferland voulaient s’assurer de sortir fort contre les champions en titre de la coupe NAPA. Les deux équipes ont offert un excellent spectacle aux 265 spectateurs présents qui s’est terminé avec une victoire des Condors en tir de barrage.

Il n’aura fallu attendre que 82 secondes avant que Jean-Raphaël Roy déjoue le gardien Mathis Lacroix-Goulet avec un puissant tir des poignets. Vers le milieu de l’engagement, c’est l’ancien des Wildcats de Moncton, Françis Langlois, qui égalise le pointage avec un tir du revers précis qui n’a laissé aucune chance au gardien William Gagné. Les Condors terminent la première avec 14 tirs contre 8 pour le CF.

La deuxième période a été riche en action, encore une fois dès le début de l’engagement les Condors ont repris l’avance grâce au 7e de Jérémy Roy sur une belle passe d’Olivier Mathieu. Moins de deux minutes plus tard, Owen Stammer ramenait tout le monde à la case départ avec son 15e de la saison. Trente-neuf secondes plus tard, Jean-Philippe Houle profite d’un revirement pour donner l’avance au CF. Après seulement 5 minutes 30, c’était maintenant 3 à 2 pour les visiteurs. À mi-chemin dans l’engagement, Philip-Olivier Rochette s’amène avec Xavier Labbé pour déjouer le gardien Lacroix-Goulet et égaliser le pointage à trois partout.

Le jeu s’est resserré en troisième période, jusqu’à ce que Félix-Antoine Gosselin appuie l’attaque et ne laisse aucune chance au gardien adverse avec un puissant tir sur réception. Alors que les Condors semblaient se diriger vers la victoire, Thomas Bourbonnais joue de chance quand le tir de Françis Langlois dévie sur un bâton avant d’atteindre la visière de son casque et de déjouer William Gagné. Ce but portait la marque à 4-4 et les 2 équipes ont tenu bon jusqu’à la fin du temps réglementaire.

En prolongation, les hommes d’Éric Houde ont tiré 3 fois sur William Gagné qui n’a rien laissé passer tandis que Mathis Lacroix-Goulet a fait l’arrêt sur le seul tir auquel il a fait face. En fusillade, William Gagné a « stoppé » Owen Stammer et Francis Langlois pendant que William Lepage et Alexandre Lamarre marquaient tour à tour pour offrir une 5e victoire de suite aux Condors.

Il s’agit d’une 28e victoire en carrière pour William Gagné et les Condors sont maintenant 4e au classement général. Il reste seulement deux partis sur la route aux Condors avant la pause des fêtes soit le vendredi 16 décembre à Joliette et le jeudi 22 décembre à Valleyfield.

Le calendrier reprendra par la suite en janvier prochain alors que nos Condors seront sur la route pour y affronter Montréal-Est le 6, Laval le 8 et St-Jérôme le 11 avant de revenir à la maison le 14 pour y recevoir les Inouk de Granby.

Texte: Pierre-Luc Siméon.